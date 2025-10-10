FC Deisenhofen bangt nach Vodermeiers Bänderriss um Stabilität

Im Spiel gegen Schwaig verletzte sich Routinier Michael Vodermeier schwer, während der FC Deisenhofen weiter personell rotieren muss.

Zum fünften Mal in Folge geht es am Samstag (Anstoß 14 Uhr) für den FC Deisenhofen gegen einen Konkurrenten aus der unmittelbaren Tabellenumgebung. Drei der vier bisherigen Nachbar-Duelle gewannen die Blauhemden. Und diesmal rangieren sie vor Anpfiff erstmals knapp vor dem Gegner. Gastgeber SV Schalding-Heining hat als Zehnter mit 17 Zählern zwei Punkte weniger auf dem Konto als der auf Platz acht stehende FCD.

Die Niederbayern, die viele Jahre in der Regionalliga mitmischten, zuletzt 2023/24, scheinen derzeit nicht in der Lage, ins Aufstiegsrennen einzugreifen. Nach einem katastrophalen Frühjahr (drei Remis und acht Niederlagen in den letzten elf Saisonspielen) verzeichnete der SVS einen Umbruch. Deisenhofens Trainer Andreas Pummer erwartet den Gegner nicht ganz vorne, zeigt aber Respekt: „Schalding hat eine Verjüngungskur hinter sich, hat sich aber zum Beispiel mit den früheren Hachingern Simon Dorfner und Elion Haxhosaj ordentlich verstärkt.“ Stürmer Dorfner traf schon fünfmal, bester Schütze beim SVS ist allerdings - wieder einmal - Vereinsurgestein Markus Gallmaier mit sieben Toren. Der 32-Jährige ist mittlerweile spielender Co-Trainer. Und er schielt durchaus noch nach vorne. Mitte September sagte er: „Wenn wir einen Lauf bekommen, traue ich uns einiges zu. Die Saison ist noch lang und wir werden zulegen.“ Das erste Spiel danach verlor Schalding noch mit 2:4 in Schwaig, doch seither läuft es tatsächlich: 5:3 in Kottern, 1:1 gegen Pipinsried, 3:1 bei Türkgücü.

Die Aufgaben, die sich in Passau stellen, liegen für Pummer auf der Hand: „Das wird sicher ein sehr intensives Spiel. Wir müssen mit der Körperlichkeit von Schalding zurechtkommen“, so der FCD-Coach, der erwartet, dass die Niederbayern den schnellen Weg in die gefährliche Zone suchen, etwa mit langen Bällen oder weiten Einwürfen. „Da ist Zweikampfstärke gefragt, vor allem in den Kopfballduellen.“

Zuletzt beim 2:1-Sieg gegen Schwaig zeigte der FCD die entsprechenden Tugenden. „Es war ein richtig gutes Spiel und ein ganz wichtiger Sieg für die Tabelle. Wir haben zehn Punkte Vorsprung zum Relegationsplatz“, so Pummer, und das lässt ihn ruhig arbeiten: „Ich will nichts mit dem Abstieg zu tun haben und die Spieler entwickeln.“ Ein wichtiger Punkt lautet dabei: „Wir müssen konstanter werden.“ Auf diesem Weg hätte Michael Vodermeier mit seiner Erfahrung gut helfen können, wie er gegen Schwaig bewies, als der Gegner kaum eine Chance hatte. Doch bei der letzten Aktion erlitt der 35-Jährige einen Bänderriss, was sich erst später herausstellte. Damit fand das Comeback des reaktivierten Finanzvorstands ein jähes Ende. Immerhin kehrt mit Tobias Nickl ein anderer Routinier zurück. Nach Krankheit wieder einsatzfähig sind Nikolaos Gkasimpagiazov und Florian Schmid, Tobias Seidl pausiert weiter. Andere, wie etwa Dennis Yimez, hat es neu erwischt. „Sie geben sich die Türklinke in die Hand“, beschreibt Pummer das Kommen und Gehen beim FCD.