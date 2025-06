FC Deggendorf: Calcali und Schneider soll Aufschwung bringen

Der FC Deggendorf hat die Saison 2024/2025 als Tabellenletzter der A-Klasse Deggendorf abgeschlossen. Lediglich drei Siege konnten Andersch, Hunyadi und Kameraden in der kürzlich zu Ende gegangenen Runde verbuchen. Um künftig wieder mehr Erfolgserlebnisse feiern zu können, hat sich der Verein auf der Trainerposition neu aufgestellt. Bereits in der Saisonendphase trennte man sich von Robert Margeth, der vom im Winter als Spieler gekommenen Metin Calcali abgelöst wurde. An die Seite des 31-Jährigen, der als ganz junger Spieler bei der SpVgg Plattling sogar schon Landesliga-Luft schnuppern durfte, rückt Artem Schneider, der immerhin 60 Bezirksliga-Einsätze in seiner Vita stehen hat.