FC Cuxhaven verpflichtet Tim Klowat zur Saison 2026/2027

Der Offensivspieler gehört seit Jahren zu den konstantesten und gefährlichsten Angreifern der Bremenliga. In der vergangenen Spielzeit sicherte sich Klowat mit 31 Treffern die Torjägerkrone und überzeugte zusätzlich mit 14 Torvorlagen. Auch in der laufenden Saison knüpft er nahtlos an diese Leistungen an und kommt aktuell bereits auf 10 Ligatore.

Mit Klowat gewinnt der FC Cuxhaven einen spielintelligenten Stürmer mit starkem Abschluss, gutem Raumgefühl und hoher Effizienz im letzten Drittel.