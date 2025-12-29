FC Cuxhaven verpflichtet Tim Klowat zur Saison 2026/2027

Der Offensivspieler gehört seit Jahren zu den konstantesten und gefährlichsten Angreifern der Bremenliga. In der vergangenen Spielzeit sicherte sich Klowat mit 31 Treffern die Torjägerkrone und überzeugte zusätzlich mit 14 Torvorlagen. Auch in der laufenden Saison knüpft er nahtlos an diese Leistungen an und kommt aktuell bereits auf 10 Ligatore.
Mit Klowat gewinnt der FC Cuxhaven einen spielintelligenten Stürmer mit starkem Abschluss, gutem Raumgefühl und hoher Effizienz im letzten Drittel.
Cheftrainer Timo Szybora zeigt sich entsprechend erfreut:
„Ich freue mich sehr, dass wir Tim in tollen Gesprächen von unserem Weg beim FC Cuxhaven überzeugen konnten. Tim bringt enorme Qualität mit, ist sehr clever im Spiel und weiß, wie man Tore erzielt. Er wird unsere Offensive nochmals gezielt verstärken. Aber nicht nur sportlich, auch menschlich wird der junge Familienvater super in unseren Kader passen.“
Die bereits leistungsstarke Offensive des FC Cuxhaven erhält durch diesen Transfer zusätzliche Variabilität und Durchschlagskraft. Zudem trifft Klowat im aktuellen Kader auf mehrere bekannte Gesichter sowie ehemalige Mitspieler, was die Eingewöhnung erleichtern dürfte.
Mit dieser Verpflichtung unterstreicht der FC Cuxhaven seine ambitionierte Ausrichtung und setzt ein klares sportliches Zeichen für die kommenden Spielzeiten.