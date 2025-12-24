FC Cuxhaven verlängert mit Cheftrainer Timo Szybora

Der FC Cuxhaven setzt ein starkes Zeichen für Kontinuität und Zukunftsorientierung: Der Verein hat den Vertrag mit Cheftrainer Timo Szybora frühzeitig für die Saison 2025/2026 verlängert. Die Entscheidung fällt in einer sportlich äußerst erfolgreichen Phase – aktuell führt der FCC die Tabelle der Bezirksliga an (punktgleich mit dem TSV Sievern, bei 2. Begegnungen mehr).
Seit der Übernahme der Mannschaft arbeitet der A-Lizenz-Inhaber akribisch und mit klarer Handschrift an der sportlichen und strukturellen Entwicklung des Teams. Die positive Entwicklung der Mannschaft, die spielerische Stabilität sowie der große Zusammenhalt innerhalb des Kaders sprechen eine deutliche Sprache.
„Die sportliche Entwicklung ist hervorragend und das Team hat unter Timo einen enormen Schritt nach vorne gemacht. Nicht nur die Ergebnisse, sondern auch die Art und Weise, wie wir Fußball spielen und auftreten, überzeugen uns vollkommen“, erklärt der Vereinsvorsitzende Mentor Grapci.
„Daher war für den Vorstand schnell klar, dass wir diesen erfolgreichen Weg gemeinsam fortsetzen wollen.“
Auch Trainer Timo Szybora zeigt sich hochzufrieden:
„Die aktuelle Tabellenführung ist kein Zufall, sondern das Ergebnis harter Arbeit, auf und neben dem Platz. Die Mannschaft zieht voll mit, entwickelt sich kontinuierlich weiter und hat eine starke Mentalität entwickelt. Das Vertrauen des Vereins und die Freiheit in der sportlichen Leitung bedeutet mir sehr viel und bestätigt unsere gemeinsame Arbeit. Die Verjüngung des Kaders hat super geklappt. Sportlich wie menschlich passt es gerade klasse zusammen.“
Parallel zur Verlängerung mit dem Cheftrainer laufen auch die Gespräche mit dem kompletten Funktionsteam. Diese befinden sich in einem sehr guten Austausch und stehen kurz vor den finalen Zusagen, sodass der FC Cuxhaven auch hier auf Kontinuität und Stabilität setzen kann.
„Wir sind ein junger Verein mit klarer Vision. Kontinuität ist dabei ein entscheidender Faktor. Mit Timo haben wir eine sportliche Leitung, die perfekt zu unserem Weg passt“, so Grapci weiter.
Durch die frühzeitige Verlängerung laufen bereits die Planungen für die kommende Saison auf Hochtouren. Zahlreiche Gespräche mit Spielern aus dem aktuellen Kader verliefen sehr positiv, weitere Zusagen sollen zeitnah folgen.
Mit der Vertragsverlängerung von Timo Szybora unterstreicht der FC Cuxhaven seinen Anspruch, den eingeschlagenen erfolgreichen Weg konsequent fortzuführen – sportlich wie strukturell.