FC Cuxhaven triumphiert im Spitzenspiel

Die erste Großchance hatten die Hausherren schon nach wenigen Minuten auf dem Fuß. Bennet Zander scheiterte am hervorragend reagierenden Tjark Mertha. Ohnehin gehörte die Anfangsphase dem TSV. Doch mit zunehmender Spielzeit fanden die als Spitzenreiter angereisten Gäste besser ins Spiel hinein und wurden durch Victor Santos de Oliveira sowie Niklas Menke gefährlich. In der Nachspielzeit des ersten Abschnitts erreichte ein Eckball von Kevin Ujvari den am zweiten Pfosten einlaufenden Menke, der zum 0:1 vollendete.

Sievern kam mit Wut im Bauch aus der Kabine und dominierte die ersten Minuten nach dem Seitenwechsel. Mertha rettete gegen den frei vor ihm auftauchenden Mirco Tatje. Zudem vergab Justin Root aus ähnlich unbedrängter Lage und Ujvari rettete gegen Marcel da Graca Lopes auf der Torlinie. Der FCC überstand die Drangphase und strahlte anschließend über Konter immer wieder Gefahr aus. Vinicius und Victor Santos de Oliveira vergaben teils hochkarätige Möglichkeiten.

Eine entscheidende Wendung nahm die von beiden Seiten emotional geführte Begegnung, als sich Simon Aulich nach einem taktischen Foul gegen Marvin Pannhorst die Gelb-Rote Karte einhandelte (66.). In Überzahl gewannen die Kreisstädter an Kontrolle zurück und schafften in der Endphase klare Verhältnisse. Nach Zuspiel von Menke traf Vinicius Santos de Oliveira aus halblinker Position per Flachschuss zum 0:2 (88.). Kurz darauf schloss Leandro Carbajales Fernandez eine weitere Umschaltsituation zum 0:3-Endstand ab.