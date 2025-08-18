FC Cuxhaven siegt nach 0:2-Rückstand

Zwei komplett unterschiedliche Halbzeiten erlebte das Publikum auf dem Grodener Sportplatz. Die ersten 45 Minuten dominierte der MTV Bokel, verpasste aber eine deutlichere Führung und stand gegen einen immer stärker werdenden FC Cuxhaven am Ende mit leeren Händen da.

Die Hausherren erzielten durch Niko Grabowski den ersten Treffer des Nachmittages, der aufgrund einer vorherigen Abseitsstellung jedoch aberkannt wurde. Auf der Gegenseite brachten sie sich dagegen selbst in Bedrängnis, woraufhin Dustin von Döhlen zum 0:1 einnetzte. Insbesondere im Umschaltspiel strahlte der MTV viel Gefahr aus. Eine knappe Viertelstunde war vorüber, als Newen Westphale einen dieser Angriffe per Kopf abschloss - 0:2. Der FCC blieb dagegen harmlos und hätte vor der Pause sogar noch höher ins Hintertreffen geraten können. Einmal rettete die Latte für den bereits geschlagenen Tjark Mertha.

Nach dem Seitenwechsel wendete sich das Blatt. Cuxhaven gab nun den Ton an. Erste Gelegenheiten vergaben Grabowski und Victor Santos de Oliveira. In Minute 61 verwertete Grabowski eine Hereingabe von Per Karstens zum Anschlusstor. Wenige Zeigerumdrehungen später hätte Bokel den alten Abstand wiederherstellen können. Einen berechtigten Handelfmeter wehrte Mertha gegen Mika Tienken ab. Es sollte der letzte nennenswerte Vorstoß der Gäste gewesen sein, die sich anschließend fast ausschließlich in der Defensive befanden. Eine sehenswerte Kombination brachte in der 78. Minute den Ausgleich. Nach Hereingabe von Stefan Cordts vollendete Kevin Ujvari aus kurzer Distanz. Es kam noch besser für den FCC. Denn Tienken verlängerte einen Freistoß von Niklas Menke ins eigene Tor - 3:2 (83.). In der Nachspielzeit setzte der eingewechselte Joshua Milakovic mit einem wunderbaren Freistoßschlenzer den 4:2-Schlusspunkt.

Der FC Cuxhaven feierte damit trotz einer schwachen ersten Halbzeit den ersten Saisonsieg. Am kommenden Sonntag will er bei der SV Drochtersen/Assel III nachlegen. Für Bokel geht es mit einem Heimspiel gegen Meisterschaftsaspirant Sievern weiter.