FC Cuxhaven siegt im zweiten Test gegen den 1.FC Nordenham

Im zweiten Testspiel traf unser Landesliga Aufsteiger auf den Bezirksligisten (Weser-Ems) 1.FC Nordenham. Das von Mehmet Ari trainierte Team versteckte sich keineswegs und spielte munter mit. Am Ende setze sich der FC Cuxhaven mit 5:1 durch.

„Heute haben wir zwar deutlich gewonnen, aber wir haben auch gemerkt an welchen Dingen wir uns noch enorm verbessern müssen. Wir haben heute 20 Spielern 45 Minuten Spielzeit geben können, das war nach den anstrengen Tagen sehr positiv. Morgen werden wir auf dem Platz nochmals das Tempo anziehen und am Donnerstag gegen BISON testen, bevor es dann in eine zweitägige Pause geht. Am Sonntag gegen den Oberliga-Aufsteiger aus Drochtersen/Assel II wartet dann nochmal ein Highlight auf die Jungs“, so ein recht zufriedener Trainer nach dem Spiel.