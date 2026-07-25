FC Cuxhaven schraubt Ergebnis spät in die Höhe

– Foto: Thorben Bornhöft

Nur zwei Tage nach dem klaren Erfolg über den 1. FC Nordenham trat der FC Cuxhaven bei der SpVgg BISON an. Dort tat er sich über weite Strecken schwer, fuhr am Ende aber dennoch einen deutlichen Sieg ein.

Von Beginn agierte der Landesligist zwar feldüberlegen, kreierte aber nur wenige klare Möglichkeiten. Nach 13 Minuten ging er trotzdem in Führung. Till Ubber staubte ab, nachdem Alessandro Fitter einen Freistoß an den Pfosten drosch. Etwa eine Viertelstunde später erhöhte Junes Szybora auf 0:2. Die sich keineswegs versteckenden Hausherren nutzten direkt ihre erste Chance: Niklas Behrens vollendete sehenswert per Kopf zum Anschlusstreffer (37.). Ansonsten befand sich BISON zumeist in der Defensive, hielt die Partie aber weiter offen. Der FCC agierte zudem im Abschluss lange inkonsequent. Ein Doppelschlag durch den frisch gekommenen Lenny Trentsch und Tim Klowat schaffte nach rund einer Stunde klare Verhältnisse - 1:4. In der Folge hielten die Gäste den Druck aufrecht und erhöhten durch Klowat, Stefan Cordes und ein Eigentor von Christopher Von-Thaden noch auf 1:7.