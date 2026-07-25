 2026-07-23T06:38:08.609Z

Testspiel

FC Cuxhaven schraubt Ergebnis spät in die Höhe

Standesgemäßer Erfolg bei der SpVgg BISON

von FuPa Cuxhaven · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Thorben Bornhöft

Verlinkte Inhalte

Landesliga Lüneburg
Kreisliga Cuxhaven
FC Cuxhaven
SpVgg BISON

Nur zwei Tage nach dem klaren Erfolg über den 1. FC Nordenham trat der FC Cuxhaven bei der SpVgg BISON an. Dort tat er sich über weite Strecken schwer, fuhr am Ende aber dennoch einen deutlichen Sieg ein.

Do., 23.07.2026, 19:30 Uhr
SpVgg BISON
SpVgg BISONSpVgg BISON
FC Cuxhaven
FC CuxhavenFC Cuxhaven
1
7
Abpfiff

Von Beginn agierte der Landesligist zwar feldüberlegen, kreierte aber nur wenige klare Möglichkeiten. Nach 13 Minuten ging er trotzdem in Führung. Till Ubber staubte ab, nachdem Alessandro Fitter einen Freistoß an den Pfosten drosch. Etwa eine Viertelstunde später erhöhte Junes Szybora auf 0:2. Die sich keineswegs versteckenden Hausherren nutzten direkt ihre erste Chance: Niklas Behrens vollendete sehenswert per Kopf zum Anschlusstreffer (37.). Ansonsten befand sich BISON zumeist in der Defensive, hielt die Partie aber weiter offen. Der FCC agierte zudem im Abschluss lange inkonsequent. Ein Doppelschlag durch den frisch gekommenen Lenny Trentsch und Tim Klowat schaffte nach rund einer Stunde klare Verhältnisse - 1:4. In der Folge hielten die Gäste den Druck aufrecht und erhöhten durch Klowat, Stefan Cordes und ein Eigentor von Christopher Von-Thaden noch auf 1:7.

Der FC Cuxhaven gewann somit den zweiten Test hintereinander deutlich, steht aber am Sonntag vor einer großen Herausforderung im Vergleich mit Oberliga-Aufsteiger Drochtersen/Assel II. BISON wiederum bestritt bereits die Generalprobe vor dem Pflichtspielstart. Am Mittwoch steigt das Pokalspiel bei der Reserve des FC Geestlands.

Mehr Informationen zum Amateurfußball im Landkreis Cuxhaven