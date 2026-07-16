FC Cuxhaven mit gutem Auftritt beim OSC Bremerhaven

„Wir sind bewusst die ersten zwei Wochen der Vorbereitung ohne Testspiel gestartet. Das wir dann gleich gegen ein Top Team der Bremenliga spielen war so gewollt. Und im Nachhinein auch genau gut so. Die Jungs haben es alle gut gemacht. Haben sich nicht versteckt und waren nach vorne mutig. Das nach den intensiven Tagen in den letzten 20 Minuten die Luft ausging ist völlig ok. Der OSC hatte bereits das fünfte Testspiel absolviert und ist schon eine Woche weiter. Mit der Art und Weise heute bin ich absolut zufrieden. Haben uns super präsentiert“, so ein zufriedener Trainer Timo Szybora direkt nach dem Spiel.

Nach einer guten Anfangsphase der Cuxhavener, in der man hätte in Führung gehen können, wusste der Gegner aus Bremerhaven spielerisch zu überzeugen.

„Das 1:0 ist für mich ok, aber das 2:0 und das 3:0 vor der Halbzeit müssen wir im Vorfeld besser verteidigen. Nach einer guten Balleroberung haben wir dann gut nach vorne gespielt und verdient auf 3:1 verkürzt. Mit einem unglücklichen Eigentor erzielte der OSC dann den verdienten 4:1 Endstand. Wir danken dem OSC für das tolle Spiel bei guten Bedingungen im Nordseestadion und wünschen ihnen eine erfolgreiche Saison in der Bremenliga“, so Timo Szybora weiter.