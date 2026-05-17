 2026-05-15T09:36:57.455Z

Spielbericht

FC Cuxhaven ist Meister +++ O/O steigt ab

Bezirksliga Lüneburg 4: Der Spieltag im Überblick

von Tageblatt · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser
Kämpferisch gibt O/O alles. Aber die Ergebnisse des Tabellenletzten stimmen nicht. Foto: Berlin
Kämpferisch gibt O/O alles. Aber die Ergebnisse des Tabellenletzten stimmen nicht. Foto: Berlin

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Bezirksliga 4

Die zweite Vertretung des TuS Harsefeld hat sich endgültig aus dem Abstiegskampf der Fußball-Bezirksliga verabschiedet. Der Spieltag im Überblick:

Heute, 15:00 Uhr
SG Stinstedt
SG StinstedtStinstedt
MTV Hammah
MTV HammahHammah
3
1
Abpfiff

Nach dem frühen Elfmeter von Mike Pye gelang es Hammah zu selten, die gewünschte Torgefahr zu kreieren. „Unterm Strich war das heute einfach zu wenig von uns und deswegen geht der Sieg für Stinstedt absolut in Ordnung“, sagt Trainer Pascal Voigt. „Jetzt liegt der volle Fokus auf den letzten beiden Spielen.“

Tore: 0:1 (4., Elfm.) Pye, 1:1 (8.) und 2:1 (64.) beide Hildebrandt, 3:1 (80.) Dammann.

Heute, 15:00 Uhr
Deinster SV
Deinster SVDeinster SV
TSV Sievern
TSV SievernSievern
4
1
Abpfiff
Spieltext Deinster SV - Sievern

Heute, 15:00 Uhr
FC Geestland
FC GeestlandGeestland
FC Cuxhaven
FC CuxhavenFC Cuxhaven
2
4
Abpfiff

Gestern, 15:30 Uhr
TuS Harsefeld
TuS HarsefeldHarsefeld II
SV Ahlerstedt/Ottendorf
SV Ahlerstedt/OttendorfAhlerstedt/O II
1
0

Nach einem Einwurf kam Nico Twarock an die Kugel und beförderte den Ball sehenswert in die Maschen. Anschließend verteidigte Harsefeld kompakt und war auf der Suche nach dem entscheidenden Konter, während A/O beherzt anlief. „Das war eine richtig geschlossene Mannschaftsleistung“, freut sich TuS-Co-Trainer Tobias Deden über den Sieg im kleinen Derby. „Wir sind sehr zufrieden, weil wir uns nun auch rechnerisch aller Abstiegssorgen entledigt haben.“

Fußball ist ein Ergebnissport

Auf der anderen Seite haderten die Ahlerstedter zwar mit dem Ergebnis, waren mit der Spielleistung aber einverstanden. „Wir haben bis zum Gegentor tollen Fußball gespielt und sie am 16er eingeschnürt“, sagt A/O-Coach Moris Kaiser. „Das Ergebnis ist total unglücklich, weil viel mehr drin gewesen ist - wer seine Chancen aber nicht macht, kann keine Spiele gewinnen.“

Tor: 1:0 (30.) Twarock.

Heute, 15:00 Uhr
TSV Altenwalde
TSV AltenwaldeAltenwalde
VSV Hedendorf/Neukloster
VSV Hedendorf/NeuklosterHedendorf/N.
1
1
Abpfiff

Nach acht sieglosen Spielen schnupperten die VSV bis in die Nachspielzeit an ihrem ersten Sieg. „Der wäre auch verdient gewesen, weil die Jungs den Matchplan trotz der Personalsituation gut umgesetzt haben“, sagt Trainer Björn Stobbe, dessen Team wieder auf Hilfskräfte aus der zweiten Mannschaft angewiesen war. In der Nachspielzeit bekam Altenwalde dann doch einen freien Fuß und erzielte per Traumtor den Ausgleich.

Tore: 0:1 (20.) Kröger, 1:1 (90.+3) Riske.

Heute, 15:00 Uhr
Rot-Weiss Cuxhaven
Rot-Weiss CuxhavenRW Cuxhaven
TSV Stotel
TSV StotelTSV Stotel
1
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
MTV Bokel
MTV BokelMTV Bokel
FC Oste/Oldendorf
FC Oste/OldendorfFC Oste/Old.
5
0
Abpfiff
Der FC Oste/Oldendorf steht mit der Niederlage als erster Bezirksliga-Absteiger fest. „Nach der Leistung heute dürfen wir auch nicht in der Bezirksliga spielen“, sagt Trainer Bernd Meyer. „Seitdem ich übernommen habe, haben wir heute das erste Mal keinen guten Fußball gespielt. Leider haben wir den Bock nicht mehr umstoßen können, wovon ich bei meinem Amtsantritt fest überzeugt war.“

Tore: 1:0 (18., Elfm.) und 2:0 (42.) Westphale, 3:0 (61., ET), 4:0 (79.) Westphale, 5:0 (84.) Friese.

Mi., 13.05.2026, 20:00 Uhr
SV Drochtersen/Assel
SV Drochtersen/AsselDrochtersen III
TSV Apensen
TSV ApensenTSV Apensen
1
2