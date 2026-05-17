FC Cuxhaven ist Meister +++ O/O steigt ab

Spieltext Deinster SV - Sievern

Nach einem Einwurf kam Nico Twarock an die Kugel und beförderte den Ball sehenswert in die Maschen. Anschließend verteidigte Harsefeld kompakt und war auf der Suche nach dem entscheidenden Konter, während A/O beherzt anlief. „Das war eine richtig geschlossene Mannschaftsleistung“, freut sich TuS-Co-Trainer Tobias Deden über den Sieg im kleinen Derby. „Wir sind sehr zufrieden, weil wir uns nun auch rechnerisch aller Abstiegssorgen entledigt haben.“

Fußball ist ein Ergebnissport

Auf der anderen Seite haderten die Ahlerstedter zwar mit dem Ergebnis, waren mit der Spielleistung aber einverstanden. „Wir haben bis zum Gegentor tollen Fußball gespielt und sie am 16er eingeschnürt“, sagt A/O-Coach Moris Kaiser. „Das Ergebnis ist total unglücklich, weil viel mehr drin gewesen ist - wer seine Chancen aber nicht macht, kann keine Spiele gewinnen.“

Tor: 1:0 (30.) Twarock.