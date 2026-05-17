FC Cuxhaven ist Meister +++ O/O steigt ab

Die zweite Vertretung des TuS Harsefeld hat sich endgültig aus dem Abstiegskampf der Fußball-Bezirksliga verabschiedet. Der Spieltag im Überblick:
Nach dem frühen Elfmeter von Mike Pye gelang es Hammah zu selten, die gewünschte Torgefahr zu kreieren. „Unterm Strich war das heute einfach zu wenig von uns und deswegen geht der Sieg für Stinstedt absolut in Ordnung“, sagt Trainer Pascal Voigt. „Jetzt liegt der volle Fokus auf den letzten beiden Spielen.“
Tore: 0:1 (4., Elfm.) Pye, 1:1 (8.) und 2:1 (64.) beide Hildebrandt, 3:1 (80.) Dammann.
Nach einem Einwurf kam Nico Twarock an die Kugel und beförderte den Ball sehenswert in die Maschen. Anschließend verteidigte Harsefeld kompakt und war auf der Suche nach dem entscheidenden Konter, während A/O beherzt anlief. „Das war eine richtig geschlossene Mannschaftsleistung“, freut sich TuS-Co-Trainer Tobias Deden über den Sieg im kleinen Derby. „Wir sind sehr zufrieden, weil wir uns nun auch rechnerisch aller Abstiegssorgen entledigt haben.“
Auf der anderen Seite haderten die Ahlerstedter zwar mit dem Ergebnis, waren mit der Spielleistung aber einverstanden. „Wir haben bis zum Gegentor tollen Fußball gespielt und sie am 16er eingeschnürt“, sagt A/O-Coach Moris Kaiser. „Das Ergebnis ist total unglücklich, weil viel mehr drin gewesen ist - wer seine Chancen aber nicht macht, kann keine Spiele gewinnen.“
Tor: 1:0 (30.) Twarock.
Nach acht sieglosen Spielen schnupperten die VSV bis in die Nachspielzeit an ihrem ersten Sieg. „Der wäre auch verdient gewesen, weil die Jungs den Matchplan trotz der Personalsituation gut umgesetzt haben“, sagt Trainer Björn Stobbe, dessen Team wieder auf Hilfskräfte aus der zweiten Mannschaft angewiesen war. In der Nachspielzeit bekam Altenwalde dann doch einen freien Fuß und erzielte per Traumtor den Ausgleich.
Tore: 0:1 (20.) Kröger, 1:1 (90.+3) Riske.
Tore: 1:0 (18., Elfm.) und 2:0 (42.) Westphale, 3:0 (61., ET), 4:0 (79.) Westphale, 5:0 (84.) Friese.