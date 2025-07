FC Cuxhaven gewinnt erstes Testspiel

Auf holprigem Dorumer Geläuf gab der Bezirksligist in der Anfangsphase den Ton an und vergab mehrere Großchancen zur Führung. Dabei sprangen gleich zwei Aluminiumtreffer heraus. Nach rund 20 Minuten gestalteten die Hausherren das Geschehen und kreierten ebenfalls Gefahrenmomente. Den ersten Treffer erzielte aber der FCC. Infolge einer maßgenauen Flanke von Per Karstens köpfte der einlaufende, noch für die A-Junioren spielberechtigte Vasco Oliveira da Silva zum 0:1 ein (32.). Der FCLW hätte noch vor der Pause ausgleichen könne, blieb aber im Abschluss zu unpräzise. Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte Stefan Cordes per Flachschuss auf 0:2. Anschließend ließen die Gäste nichts mehr anbrennen, verpassten es jedoch, das Ergebnis noch klarer zu gestalten.