FC Cuxhaven feiert Last-Minute-Ausgleich im Stadtderby

Die Bezirksliga Lüneburg IV lockte am ersten Spieltag mit dem Stadtduell zwischen Rot-Weiss Cuxhaven und dem FC Cuxhaven. Vor großer Kulisse lieferten sich beide Teams ein ausgeglichenes Duell, das Spannung bis zur letzten Aktion bot.

Von Beginn an entwickelte sich bei strahlendem Sonnenschein eine intensiv geführte Begegnung, in der sich die Anzahl an Torszenen in Grenzen hielt. Für die Gäste traf Kevin Ujvari nach starker Einzelaktion das Außennetz. Die besseren Gelegenheiten besaß jedoch RWC. Luca Mittelstädt verpasste per Seitfallzieher die Führung. Zudem scheiterte Jan-Michel Matthee am gut reagierenden Tjark Mertha. In der 40. Minute nutzten die Hausherren eine Umschaltsituation zur Führung. Joshua Flemming ließ Niklas Menke aussteigen und traf per Flachschuss ins lange Eck - 1:0.

Nach dem Seitenwechsel wandelte sich das Bild auf dem Spielfeld. Mit zunehmender Spielzeit überließen die Rot-Weissen dem FCC das Spielfeld und schafften kaum noch Entlastung. Die besten Möglichkeiten zum Ausgleich besaß Niko Grabowski, der mehrfach aus aussichtsreicher Position vergab. Das stetige Anrennen zahlte sich in der fünften Minute der Nachspielzeit doch noch aus. Über Umwege fiel Menke der Ball vor die Füße, der ihn daraufhin von der Strafraumgrenze zum 1:1-Endstand unter die Latte donnerte.

Somit endete das mit Spannung erwartete Stadtduell mit einem leistungsgerechten Unentschieden. Für Rot-Weiss Cuxhaven geht es in einer Woche mit einem Auswärtsspiel beim TSV Sievern weiter. Der FC Cuxhaven empfängt parallel den MTV Bokel.