FC Cuxhaven dreht abermals nach der Pause auf

Der FC Cuxhaven bleibt weiter ärgster Verfolger des TSV Sievern. Dabei musste er gegen einen mutig aufspielenden FC Geestland erneut einem Rückstand hinterherlaufen, was jedoch angesichts des letztlich klaren Erfolges nur eine Randnotiz darstellte.

Die Begegnung begann kurios. Denn Ferris Emmeluth spielte vollkommen unbedrängt einen unsauberen Rückpass, den Torwart Tjark Mertha nicht mehr erreichte, sodass der Ball ins Netz trudelte - 0:1 (11.). Die Gäste gingen also in Führung, ohne etwas dazu beigetragen zu haben. Die Antwort folgte prompt. Niko Grabowski tankte sich gegen mehrere Verteidiger durch und wurde im Strafraum regelwidrig zu Fall gebracht. Den fälligen Elfmeter verwandelte Niklas Menke - 1:1. Anschließend besaß der FCC zwar Feldvorteile, verlor aber mit zunehmender Spielzeit die Kontrolle über das Geschehen. Geestland hatte die wesentlich besseren Möglichkeiten. Besonders auffällig agierte Moritz Schmidt, der mehrfach am starken Mertha scheiterte. In der Nachspielzeit des ersten Abschnitts vollendete er nach Zuspiel von Timon Vogelsänger zum 1:2.

Nach dem Seitenwechsel ergriffen die bereits sechsmal zur Pause hinten liegenden, aber noch nicht einmal verlierenden Hausherren direkt die Initiative. Der Druck aufs FCG-Gehäuse nahm zu. Den Ausgleich erzielte Marvin Pannhorst mit einem wunderbaren Schlenzer ins linke obere Eck (58.). Nach dem Anstoß eroberte der FCC direkt wieder den Ball. Niklas Menke steckte auf Kevin Ujvari durch, der überlegt an Kevin Blum vorbei zum 3:2 einschob. Geestland wehrte sich weiter nach Kräften und besaß durch Vogelsänger noch eine Ausgleichschance. Doch den Ton gaben eindeutig die Cuxhavener an. Ein zielstrebig vorgetragener Konter brachte das 4:2. Der eingewechselte Leandro Carbajales Fernandez netzte nach Zuspiel von Ujvari per Flachschuss ein (78.). Kurz darauf trug sich Ujvari nochmals in die Torschützenliste ein und stellte den 5:2-Endstand her.

Durch den neunten Saisonsieg hält der 33 seiner 42 Tore nach dem Seitenwechsel erzielende FC Cuxhaven Anschluss an den TSV Sievern. Am Samstag geht es mit dem schwierigen Auswärtsspiel beim TuS Harsefeld II weiter. Der FC Geestland empfängt einen Tag später den TSV Sievern zum Derby.