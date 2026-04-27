FC Cuxhaven baut Vorsprung auf den Nichtaufstiegsplatz aus

Bereits zur Pause führten die Jungs mit 3:0. Beide Gegentreffer fielen durch Elfmeter. „Ich bin heute wieder sehr zufrieden. Die Jungs haben nahtlos an die gute Leistung vom Ahlerstedtspiel angeknüpft.

Besonders wieder in der ersten Halbzeit haben wir den Grundstein für diesen Sieg gelegt. Auch nach mehreren kurzfristigen Ausfällen im Kader sprühen die Jungs vor Selbstvertrauen und sind defensiv füreinander da.