 2026-04-23T13:43:33.969Z

Der Spieltag

FC Cuxhaven baut Vorsprung auf den Nichtaufstiegsplatz aus

Mit einem überzeugenden Auswärtssieg beim MTV Hammah hat der FC Cuxhaven seine Pflichtaufgabe erfüllt. Am Ende stand ein nie gefährdeter 2:4 Auswärtssieg.

von FCC · Heute, 17:28 Uhr · 0 Leser

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Bezirksliga 4
FC Cuxhaven
Hammah
Jose Vinicius Santos de Oliveira
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Marvin Pannhorst
Marvin Pannhorst
Kevin Kreth
Kevin Kreth

Bereits zur Pause führten die Jungs mit 3:0. Beide Gegentreffer fielen durch Elfmeter. „Ich bin heute wieder sehr zufrieden. Die Jungs haben nahtlos an die gute Leistung vom Ahlerstedtspiel angeknüpft.

Besonders wieder in der ersten Halbzeit haben wir den Grundstein für diesen Sieg gelegt. Auch nach mehreren kurzfristigen Ausfällen im Kader sprühen die Jungs vor Selbstvertrauen und sind defensiv füreinander da.

So kann es gerne weitergehen!“, so ein zufriedener Trainer Timo Szybora. Am nächsten Spieltag kommt es dann beim TSV Sievern zum absoluten Topspiel in der Bezirksliga. Der Vorsprung zum Nichtaufstiegsplatz beträgt nun 5 Spieltage vor Schluss 7 Punkte und plus 11 Tore.