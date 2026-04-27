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Der Spieltag
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FC Cuxhaven baut Vorsprung auf den Nichtaufstiegsplatz aus
Mit einem überzeugenden Auswärtssieg beim MTV Hammah hat der FC Cuxhaven seine Pflichtaufgabe erfüllt. Am Ende stand ein nie gefährdeter 2:4 Auswärtssieg.
Bereits zur Pause führten die Jungs mit 3:0. Beide Gegentreffer fielen durch Elfmeter. „Ich bin heute wieder sehr zufrieden. Die Jungs haben nahtlos an die gute Leistung vom Ahlerstedtspiel angeknüpft.
Besonders wieder in der ersten Halbzeit haben wir den Grundstein für diesen Sieg gelegt. Auch nach mehreren kurzfristigen Ausfällen im Kader sprühen die Jungs vor Selbstvertrauen und sind defensiv füreinander da.
So kann es gerne weitergehen!“, so ein zufriedener Trainer Timo Szybora. Am nächsten Spieltag kommt es dann beim TSV Sievern zum absoluten Topspiel in der Bezirksliga. Der Vorsprung zum Nichtaufstiegsplatz beträgt nun 5 Spieltage vor Schluss 7 Punkte und plus 11 Tore.