FC Concordia siegt in Schwedt und übernimmt wieder die Spitze

Mit viel Entschlossenheit und klarem Ziel vor Augen reiste der FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 nach Schwedt – und die Mannschaft lieferte ab. Nach der enttäuschenden 1:3-Niederlage in Eberswalde zeigte sich der neue Spitzenreiter in neuer alter Form und holte mit einem 2:0-Erfolg drei wichtige Punkte im Titelrennen.

In der 32. Minute fiel der Führungstreffer: Dominik Grochowski brachte die Gäste auf Kurs. Die Schwedter Hoffnungen auf einen möglichen Ausgleich hielten nicht lange – in der 75. Minute sorgte Emiliano Zefi mit dem 2:0 für die Vorentscheidung. Spätestens zu diesem Zeitpunkt war klar: Der Favorit würde an diesem Abend nichts anbrennen lassen.

Mit dem Auswärtssieg übernimmt Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 wieder die Tabellenführung – nun mit 53 Punkten aus 23 Spielen. Der bisherige Spitzenreiter BSG Stahl Brandenburg liegt zwei Zähler zurück. Für den FC Schwedt 02 war es die zehnte Saisonniederlage. Mit 22 Punkten aus 24 Spielen steht das Team auf Rang zwölf und verpasst erneut die Gelegenheit, sich vom Tabellenkeller abzusetzen.

---

Morgen, 15:00 Uhr SC Victoria 1914 Templin SC Templin VfB Trebbin VfB Trebbin 15:00 PUSH

Am Donnerstag kommt es zum Kellerduell. Der SC Victoria 1914 Templin empfängt den VfB Trebbin in einem Nachholspiel des 14. Spieltags. Beide Teams stecken tief im Tabellenkeller: Templin ist mit zehn Punkten Schlusslicht, Trebbin liegt mit zwölf Punkten knapp davor auf Platz 15.

Templin musste zuletzt beim 0:5 gegen Stahl Brandenburg eine deutliche Niederlage hinnehmen. Schon nach 24 Minuten stand es 0:2 durch Treffer von José Raimundo Silva Magalhaes (2., 57.), Sebastian Hoyer (24.), Nils Müller (69.) und Timm Renner (90.) machten die Pleite perfekt.

Auch der VfB Trebbin verpasste zuletzt einen Befreiungsschlag: Beim 2:2 gegen Schwedt zeigte das Team zwar Moral, doch der ersehnte Sieg blieb aus. Vor allem Junior Fofana, der beide Treffer (25., 47.) erzielte, machte Hoffnung für das wichtige Spiel in Templin.

Beide Mannschaften brauchen dringend einen Sieg, um die minimalen Chancen auf den Klassenerhalt zu wahren. Die Ausgangslage verspricht ein kampfbetontes Duell im Abstiegskampf.