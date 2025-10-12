FC Cleeberg zeigt nach Rückstand gegen FSV Cappel noch Moral

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Wetzlar. Torhungrig haben sich der FC Burgsolms und der SV Bauerbach in der Fußball-Gruppenliga gezeigt. Der FCB ließ Aufsteiger SG Naunheim/Niedergirmes beim 5:1 ebenso keine Chance wie die Marburger der SG Waldsolms (6:0). Der FC Cleeberg rettet sich auf eigenem Platz zu einem Unentschieden gegen den FSV Cappel (2:2).