Patrick Löw vom FC Cleeberg kommt zum Schuss, Jakob Hansen (l.) vom FSV Cappel kann nicht mehr eingreifen. Am Ende teilen sich die beiden Mannschaften in der Fußball-Gruppenliga die Punkte. © Steffen Bär
FC Cleeberg zeigt nach Rückstand gegen FSV Cappel noch Moral

Teaser GL GI/MR: +++ Der Fußball-Gruppenligist gerät auf die Verliererstraße, packt dann aber sein Kämpferherz aus. Auf Erfolgskurs sind der FC Burgsolms und der SV Bauerbach +++

Wetzlar. Torhungrig haben sich der FC Burgsolms und der SV Bauerbach in der Fußball-Gruppenliga gezeigt. Der FCB ließ Aufsteiger SG Naunheim/Niedergirmes beim 5:1 ebenso keine Chance wie die Marburger der SG Waldsolms (6:0). Der FC Cleeberg rettet sich auf eigenem Platz zu einem Unentschieden gegen den FSV Cappel (2:2).

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

