 2026-07-30T07:56:49.385Z

Ligabericht

FC Cleeberg zeigt dem RSV Büblingshausen die Grenzen auf

Teaser GL GI/MR: +++ Der RSV Büblingshausen unterliegt dem FC Cleeberg in der Fußball-Gruppenliga mit 0:6, zeigt jedoch phasenweise, dass er mithalten kann. Beim Gegner beeindruckt der Spielertrainer +++

von Redaktion · Heute, 19:14 Uhr · 0 Leser
Erzielt vier Tore für den FC Cleeberg in der Fußball-Gruppenliga: Spielertrainer Dominik Huisgen schießt den RSV Büblingshausen fast im Alleingang ab. (Archivbild) © Steffen Bär
Erzielt vier Tore für den FC Cleeberg in der Fußball-Gruppenliga: Spielertrainer Dominik Huisgen schießt den RSV Büblingshausen fast im Alleingang ab. (Archivbild) © Steffen Bär

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GL Gießen/Marburg
FC Cleeberg
RSV Büblingshausen

Wetzlar . Der RSV Büblingshausen erlebt bei seiner Rückkehr in die Fußball-Gruppenliga einen bitteren Nachmittag. Gegen den FC Cleeberg unterliegt der Aufsteiger deutlich mit 0:6 (0:2), zeigte aber über weite Strecken, dass er mit einem etablierten Gegner mithalten kann.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.