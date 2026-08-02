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Ligabericht
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FC Cleeberg zeigt dem RSV Büblingshausen die Grenzen auf
Teaser GL GI/MR: +++ Der RSV Büblingshausen unterliegt dem FC Cleeberg in der Fußball-Gruppenliga mit 0:6, zeigt jedoch phasenweise, dass er mithalten kann. Beim Gegner beeindruckt der Spielertrainer +++
Wetzlar . Der RSV Büblingshausen erlebt bei seiner Rückkehr in die Fußball-Gruppenliga einen bitteren Nachmittag. Gegen den FC Cleeberg unterliegt der Aufsteiger deutlich mit 0:6 (0:2), zeigte aber über weite Strecken, dass er mit einem etablierten Gegner mithalten kann.