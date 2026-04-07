FC Cleeberg verschärft die Krise des SC Waldgirmes U23 Teaser GL GI/MR: +++ Die schwarze Serie der Lahnauer setzt sich fort. Auch beim FC Cleeberg gibt es nichts zu holen. Auch für die SG Eschenburg gibt es in der Fußball-Gruppenliga nichts zu holen +++ von Redaktion · Heute, 11:28 Uhr · 0 Leser

Nicht nur in dieser Szene ist der FC Cleeberg in Person von Simon Kranz (am Ball) dem SC Waldgirmes U23 um Kaan Erol einen Schritt voraus und gewinnt in der Fußball-Gruppenliga. © Steffen Bär

Wetzlar. In der Fußball-Gruppenliga geht die Talfahrt des SC Waldgirmes U23 weiter. Die Lahnauer verloren mit 0:2 beim FC Cleeberg und müssen nach dem zehnten sieglosen Spiel in Folge mehr denn je um den Klassenerhalt zittern.