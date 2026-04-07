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Ligabericht
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FC Cleeberg verschärft die Krise des SC Waldgirmes U23
Teaser GL GI/MR: +++ Die schwarze Serie der Lahnauer setzt sich fort. Auch beim FC Cleeberg gibt es nichts zu holen. Auch für die SG Eschenburg gibt es in der Fußball-Gruppenliga nichts zu holen +++
Wetzlar. In der Fußball-Gruppenliga geht die Talfahrt des SC Waldgirmes U23 weiter. Die Lahnauer verloren mit 0:2 beim FC Cleeberg und müssen nach dem zehnten sieglosen Spiel in Folge mehr denn je um den Klassenerhalt zittern.