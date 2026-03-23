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Ligabericht
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FC Cleeberg schraubt VfB Wetter auseinander
Teaser GL GI/MR: +++ In der Fußball-Gruppenliga feiert der FC Cleeberg einen ungefährdeten Heimsieg gegen den VfB Wetter. Für die Gäste bleibt die Situation damit im Tabellenkeller angespannt +++
Langgöns-Cleeberg. Der FC Cleeberg hat in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt. Nach zuvor drei sieglosen Partien in Folge feierten die „Raubritter“ vor 150 Zuschauern bei bestem Frühlingswetter einen auch in dieser Höhe verdienten 5:1 (2:0)-Heimerfolg gegen den VfB Wetter. Während Cleeberg damit im gesicherten Mittelfeld durchatmen kann, bleiben die Abstiegssorgen der Gäste bestehen.