Ligabericht
Zweifacher Torschütze für den FC Cleeberg II in der Fußball-A-Liga Wetzlar: Marvin Gath (r.) in Aktion. (Archivfoto) © Martin Weis
Zweifacher Torschütze für den FC Cleeberg II in der Fußball-A-Liga Wetzlar: Marvin Gath (r.) in Aktion. (Archivfoto) © Martin Weis

FC Cleeberg II und SG Hohenahr zeigen sich torhungrig

Teaser KLA WETZLAR: +++ Zweimal die „Sieben“: In der Fußball-A-Liga lassen es zwei Vereine mal so richtig krachen. In guter Verfassung bleibt auch der FC Werdorf +++

Wetzlar. In der Fußball-A-Liga haben gleich zwei Teams siebenmal getroffen: Sowohl die SG Hohenahr als auch der FC Cleeberg II feierten Kantersiege, während auch der FC Werdorf das Derby gegen die SpVgg. Lemp souverän für sich entschied und damit Rang drei festigte.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

