FC Cleeberg II und SG Hohenahr zeigen sich torhungrig

Wetzlar. In der Fußball-A-Liga haben gleich zwei Teams siebenmal getroffen: Sowohl die SG Hohenahr als auch der FC Cleeberg II feierten Kantersiege, während auch der FC Werdorf das Derby gegen die SpVgg. Lemp souverän für sich entschied und damit Rang drei festigte.