Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
– Foto: Timo Babic
FC Cleeberg grüßt in der Gruppenliga vom Platz an der Sonne
Teaser GL GI/MR: +++ Die Kleebachtaler holen gegen den SV Bauerbach den nächsten Dreier in der Fußball-Gruppenliga. Der VfB Wetter müht sich zu einem Remis, der FSV Schröck patzt daheim gegen Wieseck +++
Wetzlar. Aller guten Dinge sind drei. An den ersten drei Spieltagen in der Gruppenliga insgesamt dreimal drei Punkte geholt – und nun grüßt der FC Cleeberg nach dem 2:1 gegen den SV Bauerbach mit neun Punkten als Spitzenreiter der Tabelle. Eintracht Lollar und der VfB Wetter trennten sich torlos, der FSV Schröck musste die TSG Wieseck nach dem 0:3 im direkten Duell in der Tabelle vorbeiziehen lassen.