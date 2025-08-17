 2025-08-14T11:39:53.462Z

Ligabericht
– Foto: Timo Babic

FC Cleeberg grüßt in der Gruppenliga vom Platz an der Sonne

Teaser GL GI/MR: +++ Die Kleebachtaler holen gegen den SV Bauerbach den nächsten Dreier in der Fußball-Gruppenliga. Der VfB Wetter müht sich zu einem Remis, der FSV Schröck patzt daheim gegen Wieseck +++

Verlinkte Inhalte

GL Gießen/Marburg
FC Cleeberg
Eintracht Lollar
VfB Wetter
SV Bauerbach

Wetzlar. Aller guten Dinge sind drei. An den ersten drei Spieltagen in der Gruppenliga insgesamt dreimal drei Punkte geholt – und nun grüßt der FC Cleeberg nach dem 2:1 gegen den SV Bauerbach mit neun Punkten als Spitzenreiter der Tabelle. Eintracht Lollar und der VfB Wetter trennten sich torlos, der FSV Schröck musste die TSG Wieseck nach dem 0:3 im direkten Duell in der Tabelle vorbeiziehen lassen.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

Aufrufe: 017.8.2025, 20:02 Uhr
RedaktionAutor