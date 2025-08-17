FC Cleeberg grüßt in der Gruppenliga vom Platz an der Sonne

Wetzlar. Aller guten Dinge sind drei. An den ersten drei Spieltagen in der Gruppenliga insgesamt dreimal drei Punkte geholt – und nun grüßt der FC Cleeberg nach dem 2:1 gegen den SV Bauerbach mit neun Punkten als Spitzenreiter der Tabelle. Eintracht Lollar und der VfB Wetter trennten sich torlos, der FSV Schröck musste die TSG Wieseck nach dem 0:3 im direkten Duell in der Tabelle vorbeiziehen lassen.