Ligabericht
Jafar Azizi von der SG Naunheim/Niedergirmes geht vor Benjamin Arnold von der SG Eschenburg zu Boden. © Lorenz Pietzsch
Jafar Azizi von der SG Naunheim/Niedergirmes geht vor Benjamin Arnold von der SG Eschenburg zu Boden. © Lorenz Pietzsch

FC Cleeberg gewinnt Verfolgerduell gegen FC Burgsolms

Teaser GL GI/MR: +++ In der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg setzen Cleeberg und Biedenkopf Zeichen im Aufstiegsrennen. Derweil gibt es im Kellerduell keinen Gewinner +++

Wetzlar. Der VfL Biedenkopf mischt weiterhin in der Spitzengruppe der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg mit. Die Hinterländer gewannen beim FC Ederbergland II mit 2:0. Die SG Eschenburg und die SG Naunheim/Niedergirmes trennten sich ebenso 2:2 wie die SG Waldsolms und Türk Ata Spor Wetzlar. Währenddessen setzte sich der FC Cleeberg in Burgsolms mit 2:1 durch und rückte weiter an die Spitzengruppe heran.

