FC Cleeberg gewinnt Verfolgerduell gegen FC Burgsolms

Wetzlar. Der VfL Biedenkopf mischt weiterhin in der Spitzengruppe der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg mit. Die Hinterländer gewannen beim FC Ederbergland II mit 2:0. Die SG Eschenburg und die SG Naunheim/Niedergirmes trennten sich ebenso 2:2 wie die SG Waldsolms und Türk Ata Spor Wetzlar. Währenddessen setzte sich der FC Cleeberg in Burgsolms mit 2:1 durch und rückte weiter an die Spitzengruppe heran.