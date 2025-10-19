FC Cleeberg gewinnt Verfolgerduell gegen FC Burgsolms

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Wetzlar. Der VfL Biedenkopf mischt weiterhin in der Spitzengruppe der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg mit. Die Hinterländer gewannen beim FC Ederbergland II mit 2:0. Die SG Eschenburg und die SG Naunheim/Niedergirmes trennten sich ebenso 2:2 wie die SG Waldsolms und Türk Ata Spor Wetzlar. Währenddessen setzte sich der FC Cleeberg in Burgsolms mit 2:1 durch und rückte weiter an die Spitzengruppe heran.