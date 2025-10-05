 2025-10-02T08:44:29.515Z

Ligavorschau
– Foto: Stefan Tschersich

FC Cleeberg dreht nach der Pause im Derby auf

Teaser GL GI/MR: +++ Der Fußball-Gruppenligist setzt sich bei der SG Waldsolms durch. Eine Partie, über die noch zu reden sein wird. Der FSV Schröck zieht in einer Torreichen Partie indes den Kürzeren +++

Wetzlar . Zurückgelegen, geführt – und dann doch verloren: Der FSV Schröck hat unfreiwillig dafür gesorgt, dass die SG Obbornhofen/Bellersheim in der Fußball-Gruppenliga ihren dritten Sieg in Serie feiern konnte. Die Marburger verloren mit 2:5. Der FC Cleeberg feierte einen Derbysieg bei der SG Waldsolms (3:0).

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

Aufrufe: 05.10.2025, 19:27 Uhr
