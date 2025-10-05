Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligavorschau
– Foto: Stefan Tschersich
FC Cleeberg dreht nach der Pause im Derby auf
Teaser GL GI/MR: +++ Der Fußball-Gruppenligist setzt sich bei der SG Waldsolms durch. Eine Partie, über die noch zu reden sein wird. Der FSV Schröck zieht in einer Torreichen Partie indes den Kürzeren +++
Wetzlar . Zurückgelegen, geführt – und dann doch verloren: Der FSV Schröck hat unfreiwillig dafür gesorgt, dass die SG Obbornhofen/Bellersheim in der Fußball-Gruppenliga ihren dritten Sieg in Serie feiern konnte. Die Marburger verloren mit 2:5. Der FC Cleeberg feierte einen Derbysieg bei der SG Waldsolms (3:0).