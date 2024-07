FC Cleeberg ärgert den VfB Marburg

Marburg. Die Hessenliga-Fußballer des VfB Marburg haben sich in ihrem dritten Vorbereitungsspiel mit einem Unentschieden zufriedengeben müssen. Gegen den FC Cleeberg, Rückkehrer in die Verbandsliga Mitte und trainiert von Stefan Hocker, hieß es trotz mehr Ballbesitz und Feldüberlegenheit auf eigener Anlage am Ende „nur“ 1:1 (1:0).