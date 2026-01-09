FC Chorweiler startet als Tabellenführer in die Rückrunde

Der FC Chorweiler 2022 e.V. geht als Tabellenführer der Kreisliga D Staffel 3 in die Rückrunde der Saison 2025/2026.
Nach 16 Spieltagen steht der FC Chorweiler mit 45 Punkten und einer Tordifferenz von +75 an der Spitze der Tabelle und bestätigt damit seine starke sportliche Entwicklung.
Vier Neuzugänge für die Rückrunde
Um die gute Ausgangslage weiter zu festigen, konnte der FC Chorweiler vier gezielte Verstärkungen für die Rückrunde verpflichten:
Parwis Haschemi – Angreifer vom SV AKM Köln
Paiman Haschemi – Verteidiger vom SV AKM Köln
Tarkan Apaydin – Mittelfeld, zuletzt FC Pesch
Kubilay Cengiz – Angriff, zuletzt TFG Nippes 78
Die Neuzugänge bringen zusätzliche Qualität, Variabilität und Tiefe in den Kader und erhöhen die Konkurrenz auf allen Positionen.
Klare Mission für die Rückrunde
Der FC Chorweiler wird in der Rückrunde:
Das Ziel ist klar: oben bleiben und den Aufstieg fest im Blick behalten.
Chorweiler als Festung
Die Heimspiele auf der Bezirkssportanlage Chorweiler haben sich zu einem echten Faktor entwickelt.
Die Unterstützung der Fans, Freunde und Familien gibt dem Team die entscheidenden Prozentpunkte in engen Spielen.
FC Chorweiler ist bereit.
Die Rückrunde kann kommen.
Wir sind Chorweiler.