FC Chorweiler startet als Tabellenführer in die Rückrunde

Der FC Chorweiler 2022 e.V. geht als Tabellenführer der Kreisliga D Staffel 3 in die Rückrunde der Saison 2025/2026. Nach 16 Spieltagen steht der FC Chorweiler mit 45 Punkten und einer Tordifferenz von +75 an der Spitze der Tabelle und bestätigt damit seine starke sportliche Entwicklung.

Vier Neuzugänge für die Rückrunde Um die gute Ausgangslage weiter zu festigen, konnte der FC Chorweiler vier gezielte Verstärkungen für die Rückrunde verpflichten: