FC Carl Zeiss Jena siegt in Leipzig – Chemie weiter punktlos

Der heutige Abschluss des 6. Spieltags in der Regionalliga Nordost brachte klare Verhältnisse im Alfred-Kunze-Sportpark: Carl Zeiss Jena siegte, während Chemie Leipzig weiter auf den ersten Punktgewinn wartet.

Vor 4999 Zuschauern starteten beide Teams konzentriert in die Partie, doch die Gäste aus Jena präsentierten sich reifer im Spielaufbau. Nach dem Seitenwechsel war es Kevin Lankford, der in der 52. Minute zur Führung für Carl Zeiss traf und den Weg ebnete. Die Hausherren versuchten zu reagieren, blieben aber zu harmlos im Abschluss. In der 67. Minute sorgte Patrick Weihrauch mit dem 0:2 für die Entscheidung.

---

Die Gäste aus Berlin erwischten einen perfekten Start und stellten bereits in der Anfangsphase die Weichen auf Sieg. In der 7. Minute traf Jonas Nietfeld zur Führung, nur fünf Minuten später erhöhte Julien Friedrich in der 12. Minute auf 2:0. Als Jonas Nietfeld in der 25. Minute sein zweites Tor erzielte, war der Spielverlauf früh vorgezeichnet. Luckenwalde bemühte sich im weiteren Verlauf. Erst in der Schlussviertelstunde gelang Sofiene Rachid Jannene in der 76. Minute der Ehrentreffer zum 1:3, der aber nichts mehr am Ausgang änderte. FSV-Spieler Mike Bachmann musste in der 85. Minute mit Gelb-Rot vom Platz. ---

In Greifswald reichte dem Halleschen FC ein Blitzstart, um den sechsten Sieg im sechsten Spiel perfekt zu machen. Bereits in der ersten Minute traf Julien Damelang zum 1:0 und stellte die Weichen auf Auswärtserfolg. In der Nachspielzeit machte Malek Fakhro mit 2:0 den Deckel zum 2:0 drauf. Mit nun 18 Punkten aus sechs Partien festigt der HFC die Tabellenführung. ---

Babelsberg zeigte im Auswärtsspiel beim BFC Dynamo eine Demonstration seiner Offensivstärke. Tino Schmidt brachte die Gäste in der 25. Minute in Führung und legte nur eine Minute später nach. In der 28. Minute erhöhte Luis Müller, ehe George Didoss in der 42. Minute den 4:0-Halbzeitstand herstellte. Im zweiten Durchgang verwalteten die Gäste den klaren Vorsprung. Mit diesem deutlichen Sieg klettert Babelsberg in der Tabelle, während der BFC Dynamo im Tabellenkeller festhängt. ---

Ein hart umkämpftes Spiel in Chemnitz endet mit einem 1:1. Patrick Breitkreuz traf kurz vor dem Pausenpfiff in der 45. Minute zum 1:0. Nach dem Seitenwechsel warfen die Gastgeber alles nach vorn und erzielten in der Nachspielzeit durch Dejan Bozic noch den 1:1-Ausgleichstreffer. ---

Das Berliner Duell war ein packendes Hin und Her mit einem späten Ausgleich. Oliver Rölke brachte Hertha BSC II in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit in Führung. Nach dem Seitenwechsel glich Sven Reimann in der 60. Minute aus, ehe Yunus Ünal die Gäste in der 75. Minute wieder nach vorn brachte. Doch Stanley Keller rettete Zehlendorf in der 82. Minute zumindest einen Punkt. Bitter aus Sicht der Gastgeber: Iba May vergab in der 62. Minute einen Elfmeter. Mit diesem Remis bleibt Hertha BSC II im Mittelfeld, während Zehlendorf weiterhin sieglos im Tabellenkeller steht. ---

Vor 6208 Zuschauern im Steigerwaldstadion ließ Erfurt von Beginn an keine Zweifel aufkommen, wer an diesem Tag den Ton angeben würde. Bereits in der 7. Minute brachte Marco Wolf die Hausherren in Führung. Mit viel Offensivdrang erhöhte Obed Chidindu Ugondu in der 23. Minute auf 2:0, ehe Phillip Aboagye kurz vor der Pause in der 43. Minute den dritten Treffer nachlegte. Die Magdeburger kamen zwar in der 51. Minute durch Albert Frank Millgramm noch einmal heran, doch am Ende blieb es beim Erfolg der Thüringer. ---

Der FSV Zwickau feierte einen wichtigen Heimsieg im Duell gegen den ZFC Meuselwitz. Vor den eigenen Fans brachte Maximilian Somnitz die Hausherren in der 34. Minute per Foulelfmeter auf die Siegerstraße. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Zwickau spielbestimmend, und erneut war es Somnitz, der in der 59. Minute den zweiten Treffer erzielte. Mit diesen drei Punkten verschaffen sich die Westsachsen Luft im Tabellenmittelfeld, während Meuselwitz weiter auf den ersten Saisonsieg wartet. ---

Ein hart umkämpftes Duell in Eilenburg endete mit einem knappen Auswärtserfolg für Lok Leipzig. Die Gäste erwiesen sich als abgezockt und nutzten in der 39. Minute ihre Chance: Dorian Cevis traf zur Führung, die Lok bis zum Schlusspfiff clever verteidigte. Eilenburg drängte zwar auf den Ausgleich, doch die Leipziger Defensive hielt stand.