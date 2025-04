FC Carl Zeiss Jena II gelingt Coup, BSC Preußen und GW Brieselang top

1. FFC Fortuna Dresden – Hertha BSC 0:1

119 Zuschauer sahen eine umkämpfte Partie, in der Hertha lange an einer engagierten Dresdner Defensive scheiterte. Erst Sari Saeland brach in der 78. Minute den Bann. Fortuna-Spielerin Kathleen Freude sah kurz vor Schluss die Rote Karte (86.), wodurch sich der Abstiegskampf für Dresden weiter zuspitzt.

F.C. Hansa Rostock – 1. FC Union Berlin II 1:4

Ein Blitz-Comeback der Eisernen drehte das Spiel binnen zehn Minuten: Auf Johanna Elise Silbes Führung (23.) folgten drei schnelle Tore durch Sandra Weihmann (24.), Megan Reichenbach (26.) und Hannah Kratz (34.). Louisa Kähler setzte in der 62. Minute den Schlusspunkt. Rostock bleibt damit im Tabellenkeller.

FC Carl Zeiss Jena II – RB Leipzig II 3:1

Überraschung des Spieltags! Jena erwischte den Favoriten eiskalt. Helen Börner (4.), Karla Görlitz (44.) und Leni Hof (46.) trafen für die stark auftretende Heimelf. Leipzigs zwischenzeitlicher Ausgleich durch Rucy Grunenberg (26.) reichte nicht. In der Tabelle verliert Leipzig den Anschluss an Viktoria.

FC Viktoria 1889 Berlin – 1. FC Magdeburg 5:0

301 Zuschauer sahen eine eindrucksvolle Vorstellung der Berlinerinnen. Aylin Yaren eröffnete und legte später nach (4., 62.), Laura Casanovas Diaz (61.) und Nina Ehegötz (75.) erhöhten, ehe ein Eigentor von Antonia Schulz (84.) den Schlusspunkt setzte. Viktoria bleibt das Maß der Dinge.

1. FFV Erfurt – 1. FFC Turbine Potsdam II 0:3

In der Partie machte Amelie Hoppe in der 32. Minute den Anfang. Anncharlotte Hampel traf doppelt (74., 90.) und sicherte Potsdam einen klaren Auswärtssieg, während Erfurt im Tabellenmittelfeld festhängt.

Türkiyemspor Berlin – Bischofswerdaer FV 08 4:1

Nach dem frühen Rückstand durch Mylene Hetzke (17.) drehte Türkiyemspor auf: Anna-Sophie Fechner (38.), zweimal Alexandra Almasalme (55., 65.) und Zahraa Chahrour (66.) machten den Heimsieg klar. Bischofswerda bleibt Letzter.

