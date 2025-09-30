FC Carl Zeiss Jena gegen Lok Leipzig: Gipfeltreffen mit viel Tradition

Der FC Carl Zeiss Jena hat zuletzt eindrucksvoll unter Beweis gestellt, warum er zum Kreis der Topfavoriten zählt. Im Heimspiel gegen den Chemnitzer FC setzten sich die Thüringer mit 2:0 durch. Kurz vor der Pause sorgten Sören Reddemann in der 45.+34. Minute per Foulelfmeter und Marcel Hoppe in der 45.+39. Minute für die Entscheidung. Auch eine Rote Karte für Tom Baumgart von Chemnitz (45.) änderte nichts am Spielverlauf. Trotz einer Gelb-Roten Karte für Kevin Lankford in der 82. Minute brachte Jena den Vorsprung über die Zeit. Mit nun 22 Punkten aus neun Spielen liegt die Mannschaft in Schlagdistanz zur Tabellenspitze.

Der 1. FC Lokomotive Leipzig reist dagegen mit breiter Brust an. Vor über 5000 Zuschauern im Bruno-Plache-Stadion gelang ein hart erkämpftes 1:0 gegen den SV Babelsberg 03. Den einzigen Treffer erzielte Dorian Cevis bereits in der 18. Minute. Mit diesem Sieg bauten die Leipziger ihre beeindruckende Serie auf acht Siege und ein Unentschieden aus. 25 Punkte nach neun Partien bedeuten die Tabellenführung und ein Drei-Punkte-Polster auf Jena.

Die Ausgangslage verspricht höchste Spannung: Sollte Jena gewinnen, würden beide Teams punktgleich sein. Lok Leipzig kann mit einem Auswärtssieg dagegen den Vorsprung ausbauen und einen direkten Konkurrenten auf Distanz halten.