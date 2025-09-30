FC Carl Zeiss Jena dreht auf, FC Energie Cottbus mit 7:0-Kantersieg

SpG Ludwigsfelde/RSV Eintracht – FC Energie Cottbus 0:7

Von Beginn an überrollte der FC Energie Cottbus die Gastgeberinnen. Schon in der 1. Minute brachte Thea Kuntze ihr Team in Führung. Annalena Scholtissek erhöhte in der 17. Minute, ehe erneut Thea Kuntze per Foulelfmeter in der 33. Minute das 0:3 erzielte. Nur zwei Minuten später traf Lea Stephan, und wiederum eine Minute später legte Annalena Scholtissek mit dem 0:5 nach. Auch nach der Pause blieb Cottbus gnadenlos. Thea Kuntze markierte in der 65. Minute ihren dritten Treffer, bevor Marie Olden in der 83. Minute den 0:7-Endstand herstellte.

SG Blau-Weiß Beelitz – BSG Stahl Brandenburg 0:3

Die Gäste aus Brandenburg erwischten den besseren Start. Tanja Lehmann traf in der 6. Minute früh zur Führung. Danach kämpfte Beelitz verbissen, doch in der Schlussphase entschied Vanessa Bürger die Partie. Mit einem Doppelschlag in der 75. und 77. Minute stellte sie den klaren 0:3-Endstand her.

1. FFC Turbine Potsdam III – SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen 0:2

Die Gäste aus Miersdorf/Zeuthen nutzten ihre Chancen eiskalt. Nathalie Bretschneider traf in der 31. Minute zum 0:1. Potsdam fand darauf kaum eine Antwort, und in der 69. Minute machte Sophie Hopfe mit dem Treffer zum 0:2 alles klar.

SV Babelsberg 03 – SV Grün-Weiß Brieselang 3:6

Ein spektakuläres Torfestival entwickelte sich in Babelsberg. Die Gäste legten mit Toren von Maria Diekmann (21.), Kimberly Stegermaier (28.) und Sandra Wiegand (36.) furios los. Jessica Kobuszewski verkürzte in der 38. Minute, doch noch vor der Pause stellte Jenny Trommer den alten Abstand wieder her (40.). Nach dem Seitenwechsel traf Jenny Trommer erneut in der 50. Minute, ehe Franziska Kühn in der 54. Minute sogar das 1:6 erzielte. Babelsberg bäumte sich noch einmal auf: Jessica Kobuszewski (78.) und Anne-Kathrin Seifert (88.) sorgten für Ergebniskosmetik, am Ende stand jedoch ein deutliches 3:6.

SC Oberhavel Velten – FSV Babelsberg 74 0:5

Babelsberg 74 dominierte die Partie nach Belieben. Schon in der 11. Minute brachte Luise Karaszewski die Gäste in Führung. Nach der Pause legten sie richtig los: Ruodi Schulze (46.), Denise Simon (50.) und ein Doppelschlag von Katharina Kupfer (55. und 57.) ließen den Vorsprung anwachsen. Mit dem 0:5 war Velten klar geschlagen.

