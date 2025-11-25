FC Campus Darmstadt plant seine Rückkehr

Darmstadt. Wann kehrt der FC Campus Darmstadt zurück in den Ligabetrieb? Der Verein, der in erster Linie Geflüchteten die Möglichkeit zum Fußballspielen gibt, war anderthalb Spielzeiten in der niedrigsten Klasse im Darmstädter Fußball vertreten. Doch im März 2024 war Schluss. Die politischen Hürden waren zu hoch, die Platzfrage unklar. Wie steht es heute um den Verein?
Der FC Campus ist immer noch aktiv. Denn die Arbeit im Verein ging weiter, auch wenn dieser nicht am aktiven Spielbetrieb beteiligt war. „Wir fahren auch auf Jedermannturniere und haben seit dem Rückzug aus der Liga an bestimmt einem Dutzend Turnieren teilgenommen“, so Mert Duyar, Sportcoach und Vereinsgründer des FC Campus. Vor allem Flüchtlinge aus der Ukraine, aber auch Studenten verhelfen dem Verein aktuell zu neuem Aufschwung.
Warum hat sich der Verein überhaupt vom Ligabetrieb zurückgezogen? „Es war so, dass damals viele zurück mussten in ihr Herkunftsland. Die wurden auf einen Schlag über Nacht in Abschiebehaft gebracht. Letzten Endes hat das uns das Genick gebrochen. Wir mussten zu sechst auflaufen. Das Spiel musste nach 15 Minuten abgebrochen werden, weil ich mich verletzt habe. Und das war unser letzter Einsatz in der D-Liga Darmstadt“, sagt Duyar, der daraufhin seine Mannschaft vom Spielbetrieb abgemeldet hat. Bis heute besucht er in Abschiebehaft sitzende Spieler und bringt ihnen beispielsweise Kleidung vorbei.
Keine Einigung mit Schulamt wegen Hallen-Nutzung
Ein großes Problem, das den Verein seit Jahren beschäftigt, ist die Frage nach dem richtigen Platz und der richtigen Halle. Dabei sei nicht die Zahl der Plätze das Problem, sondern die Politik, ist Duyar überzeugt. „Mir wurde durch das Schulamt die Halle abgenommen. Ich bin jeden Montag zu der Halle gefahren. Und die Halle stand leer. Das ist maximal unfair“, ärgert sich Duyar. Bisher konnte er mit dem Schulamt keine Einigung finden.
Schon im Jahr 2022 blieben fast alle Anfragen des FC Campus bei Clubs im Darmstädter Stadtgebiet erfolglos. Der Verein ist letztlich auf dem Platz des VfR Eberstadt gelandet, doch auch das war nicht von Dauer. In der Saison 2023/24 konnte der auf Spenden angewiesene FC Campus die Platzmiete nicht mehr zahlen. Bis zum Rückzug spielte Campus dann bei der DJK/SSG Darmstadt. Eine Sorge scheint der Verein aktuell dagegen los zu sein. „Auch mit einem anderen Verein stehen wir in Kontakt, also Platzprobleme haben wir nicht“, sagt Duyar.
FC Campus erfährt Rassismus auf und neben dem Platz
Dafür gibt es ein anderes Problem: Schon häufiger seien Campus-Spieler angefeindet und sogar attackiert worden. „Es wurde nichts gegen Rassismus unternommen“, sagt Duyar. Es soll vorgekommen sein, dass mit Schiedsrichtern auf dem Feld nur in Deutsch gesprochen werden konnte. Laut Duyar habe es zudem „absurde Rote Karten“ gegeben, „weil ein Spieler was auf Kurdisch gesagt hat“. Der 49-Jährige selbst hat nach eigenen Angaben gar mal eine Morddrohung erhalten – und diese sehr ernst genommen. Abschrecken aber lässt sich der Sozialarbeiter trotz solcher Auswüchse nicht, zu wichtig ist ihm die Sache.
Die Vermittlung junger Spieler zu anderen Vereinen ist das Wichtigste für ihn. Duyar arbeitet mit Darmstädter Fußballclubs wie Grün-Weiß, Rot-Weiß, Hellas oder der TSG 1846 zusammen, zudem vermittelt er auch Ringer oder Tischtennisspieler. Die Kinder kommen aus Kriegsgebieten, hätten teilweise ihre Väter im Krieg verloren, „das ist nicht einfach“.
Neue Hoffnung dank Studenten
In der Saison 2025/26 will der FC Campus nun wieder eine Mannschaft in der D-Liga melden. „Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir es mit der Anmeldung wieder schaffen“, sagt Duyar. Vor allem die Unterstützung durch 15 Studenten, die für den FC Campus spielen wollen, freut ihn: „Wir würden sehr gerne wieder in der Liga spielen. Es haben sich ganz viele – ich bin so stolz darauf – Deutsche bei uns gemeldet, die in Darmstadt anfangen zu studieren, die gerne bei uns spielen würden.“ Als sie zu ihm kamen, sei es „wie ein Kaffeekranz gewesen“.
Viele können über das Zweitspielrecht beim FC Campus gemeldet werden, wenn der Heimatverein über 100 Kilometer entfernt liegt. Die Meldung zur D-Liga muss bis einschließlich 30. April 2026 erfolgt sein.
Unterstützung erhalten der FC Campus und Duyar auch von Darmstadts Oberbürgermeister Hanno Benz, der den Vereinschef für ein Treffen im Dezember eingeladen hat. „Ich freue mich einfach auf das Treffen mit Herrn Benz. Jetzt kann doch auch nichts mehr schieflaufen“, sagt Duyar.