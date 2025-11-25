Gründertage: Mert Duyar (in Weiß) bei einer der ersten Einheiten im Sommer 2022. Foto: Peter Henrich

FC Campus Darmstadt plant seine Rückkehr Trotz schwieriger Bedingungen wächst der Verein mithilfe von Geflüchteten und Studierenden +++ In der kommenden Runde wieder in der D-Liga dabei?

Darmstadt. Wann kehrt der FC Campus Darmstadt zurück in den Ligabetrieb? Der Verein, der in erster Linie Geflüchteten die Möglichkeit zum Fußballspielen gibt, war anderthalb Spielzeiten in der niedrigsten Klasse im Darmstädter Fußball vertreten. Doch im März 2024 war Schluss. Die politischen Hürden waren zu hoch, die Platzfrage unklar. Wie steht es heute um den Verein?

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Der FC Campus ist immer noch aktiv. Denn die Arbeit im Verein ging weiter, auch wenn dieser nicht am aktiven Spielbetrieb beteiligt war. „Wir fahren auch auf Jedermannturniere und haben seit dem Rückzug aus der Liga an bestimmt einem Dutzend Turnieren teilgenommen“, so Mert Duyar, Sportcoach und Vereinsgründer des FC Campus. Vor allem Flüchtlinge aus der Ukraine, aber auch Studenten verhelfen dem Verein aktuell zu neuem Aufschwung.

Warum hat sich der Verein überhaupt vom Ligabetrieb zurückgezogen? „Es war so, dass damals viele zurück mussten in ihr Herkunftsland. Die wurden auf einen Schlag über Nacht in Abschiebehaft gebracht. Letzten Endes hat das uns das Genick gebrochen. Wir mussten zu sechst auflaufen. Das Spiel musste nach 15 Minuten abgebrochen werden, weil ich mich verletzt habe. Und das war unser letzter Einsatz in der D-Liga Darmstadt“, sagt Duyar, der daraufhin seine Mannschaft vom Spielbetrieb abgemeldet hat. Bis heute besucht er in Abschiebehaft sitzende Spieler und bringt ihnen beispielsweise Kleidung vorbei. Keine Einigung mit Schulamt wegen Hallen-Nutzung

Ein großes Problem, das den Verein seit Jahren beschäftigt, ist die Frage nach dem richtigen Platz und der richtigen Halle. Dabei sei nicht die Zahl der Plätze das Problem, sondern die Politik, ist Duyar überzeugt. „Mir wurde durch das Schulamt die Halle abgenommen. Ich bin jeden Montag zu der Halle gefahren. Und die Halle stand leer. Das ist maximal unfair“, ärgert sich Duyar. Bisher konnte er mit dem Schulamt keine Einigung finden. Schon im Jahr 2022 blieben fast alle Anfragen des FC Campus bei Clubs im Darmstädter Stadtgebiet erfolglos. Der Verein ist letztlich auf dem Platz des VfR Eberstadt gelandet, doch auch das war nicht von Dauer. In der Saison 2023/24 konnte der auf Spenden angewiesene FC Campus die Platzmiete nicht mehr zahlen. Bis zum Rückzug spielte Campus dann bei der DJK/SSG Darmstadt. Eine Sorge scheint der Verein aktuell dagegen los zu sein. „Auch mit einem anderen Verein stehen wir in Kontakt, also Platzprobleme haben wir nicht“, sagt Duyar. FC Campus erfährt Rassismus auf und neben dem Platz Dafür gibt es ein anderes Problem: Schon häufiger seien Campus-Spieler angefeindet und sogar attackiert worden. „Es wurde nichts gegen Rassismus unternommen“, sagt Duyar. Es soll vorgekommen sein, dass mit Schiedsrichtern auf dem Feld nur in Deutsch gesprochen werden konnte. Laut Duyar habe es zudem „absurde Rote Karten“ gegeben, „weil ein Spieler was auf Kurdisch gesagt hat“. Der 49-Jährige selbst hat nach eigenen Angaben gar mal eine Morddrohung erhalten – und diese sehr ernst genommen. Abschrecken aber lässt sich der Sozialarbeiter trotz solcher Auswüchse nicht, zu wichtig ist ihm die Sache.

Gute Laune beim Trainingsauftakt: Die Spieler des FC Campus Darmstadt sowie Vereinsgründer Mert Duyar (links) vor ihrer ersten Saison in der Kreisliga D 2022. – Foto: Peter Henrich