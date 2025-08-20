FC Busenbach 2 schlägt Sportfr. Forchheim 2 in einem verrückten Spiel

Bei bestem Fußballwetter trafen am 17.08.25 um 14:30 Uhr der FC Busenbach 2 auf die Sportfreunde 2 – ein Spiel, das die Zuschauer von der ersten bis zur letzten Minute fesselte.

Die Partie begann intensiv. In der 32. Minute brachte Nikolas Sallinger die Heimmannschaft mit einem präzisen Treffer in Führung. Doch die Gäste antworteten nur sieben Minuten später: Forchheim erzielte den Ausgleich zum 1:1 (39. Minute). Kurz vor der Halbzeit setzte Dennis Ochs ein spektakuläres Dribbling an und netzte zum 2:1 ein (43. Minute). Unglücklicherweise wurde ihm nur zwei Minuten später ein Eigentor angerechnet, welches durch einen Standard im Netz neben ihm landete. Er versuchte den Ball noch zu retten, was ihm jedoch nicht mehr gelang. Somit stand es zur Pause 2:2 (45. Minute) – bisher ein Schlagabtausch voller Emotionen.

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein wahres Offensivspektakel. In der 66. Minute zeigte Leon Maka unglaublichen Kampfgeist: Trotz einer Ohrfeige im Zweikampf, ließ er sich nicht stoppen und traf den weitergeleiteten Ball von Marcel Effenberger zum 3:2 für Busenbach. Doch Forchheim konterte erneut und glich nur vier Minuten später auf 3:3 (70. Minute) aus. Dann übernahmen die Gastgeber endgültig das Kommando: In der 75. Minute erzielte Maximilian Häfele nach Vorlage von Nikolas Sallinger das 4:3 und nur eine Minute später erhöhte er nach einem Zuckerpass von Markus Vogel auf 5:3 (76. Minute). Forchheim konnte nur noch in der 90. Minute auf 5:4 verkürzen – zu spät, um Busenbach noch ernsthaft zu gefährden.

Die Fans erlebten ein wahres Spektakel: packende Zweikämpfe, unglaubliche Dribblings und eine Offensivshow, die für reichlich Herzklopfen sorgte. Ein Topspiel, das noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Bericht: Marcel Effenberger