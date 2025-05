FC Busenbach 2 feiert knappen Heimsieg gegen TSV Schöllbronn 2

Für die zweite Mannschaft des TSV Schöllbronn war beim Auswärtsspiel gegen FC Busenbach 2 nichts zu holen. Die Gastgeber setzten sich mit 2:1 durch, taten sich dabei phasenweise jedoch schwer. Dennoch reichte es am Ende für drei Punkte, womit der FCB seinen starken dritten Tabellenplatz untermauert.

Das Spiel begann mit einem frühen personellen Rückschlag für die Hausherren: Markus Vogel musste bereits in der zwölften Minute verletzt vom Feld und wurde durch Aleksandar Aleksic ersetzt.

In der 31. Minute sorgte dann Steven Müller für den ersten Höhepunkt der Partie – und was für einen! Mit einem präzise getretenen Freistoß über die Mauer hinweg versenkte er den Ball im langen Winkel und brachte Busenbach damit sehenswert mit 1:0 in Führung.

Bis zur Pause blieb es beim knappen Vorsprung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Claudius Beuthner in der 62. Minute auf 2:0. Die Gastgeber kontrollierten das Spielgeschehen weitgehend, was Trainer Mike Jäck die Gelegenheit gab, frische Kräfte zu bringen: In der 67. Minute kamen Maximilian Häfele und Leon Maka für Jan Triebskorn und Yanik Becker.

Der TSV Schöllbronn 2 gab sich jedoch nicht geschlagen und reagierte in der 72. Minute mit einem Doppelwechsel: Til Portele und Moritz Börsig ersetzten Jannik Mackert und Janik Neumann, um neue Impulse zu setzen. Kurz vor dem Ende gelang Stephan Mangler dann tatsächlich noch der Anschlusstreffer für die Gäste (85.), doch für mehr reichte es nicht.



Mit dem Sieg stockt FC Busenbach 2 sein Punktekonto auf 63 Zähler auf und behauptet sich damit kurz vor Saisonende auf Rang drei. Besonders stark zeigt sich weiterhin die Defensive – nur 27 Gegentore in der laufenden Saison sprechen eine klare Sprache. Die Mannschaft musste sich bislang lediglich viermal geschlagen geben.