FC Burlafingen stellt neues Trainerteam für die Saison 2026/2027 vor

Für die neue Spielzeit hat sich der Verein ligaunabhängig auf das neue Trainerduo Patrick Settele und Walid Yakoubi verständigt. Beide Trainer haben frühzeitig ihr starkes Interesse an der Aufgabe beim FCB bekundet und stehen voll hinter dem langfristig angelegten Vereinskonzept. Dieses setzt insbesondere auf die nachhaltige Integration junger Spieler aus der eigenen Jugend in die Aktivenmannschaften.
Patrick Settele ist dem FC Burlafingen bereits seit mehreren Jahren als erfolgreicher Jugendtrainer eng verbunden. In der Vorsaison gelang ihm mit der A‑Jugend der Aufstieg in die Regionenstaffel, in der das Team aktuell die Tabellenführung innehat. Mit Walid Yakoubi gewinnt der FCB zudem einen erfahrenen Coach, der zuletzt bei der SSG Ulm tätig war und darüber hinaus bereits Teil der Trainerteams in Ehingen und bei den Gögglingern war.
Mit dem neuen Trainerteam setzt der FC Burlafingen bewusst auf Engagement, Teamgeist und eine enge Zusammenarbeit mit den Spielern. Neben der sportlichen Weiterentwicklung stehen insbesondere Kameradschaft, die Identifikation mit dem Verein sowie die gezielte Förderung junger Talente im Mittelpunkt.
Die laufende Bezirksliga‑Saison wird unter der Leitung des bisherigen Co‑Trainers Janik Schmidt mit sportlicher Beratung durch Andreas Stolecki abgeschlossen. Der Verein bedankt sich ausdrücklich bei Andreas für seine kurzfristige Unterstützung.
Ebenfalls gilt der Dank des Vereins dem bisherigen Trainer Michael Schmid, der die erste Mannschaft zur Winterpause übernommen hatte. Der FC Burlafingen wünscht ihm für die private Zukunft sowie seine weiteren sportlichen Engagements alles Gute.