FC Burlafingen stellt neues Trainerteam für die Saison 2026/2027 vor

Für die neue Spielzeit hat sich der Verein ligaunabhängig auf das neue Trainerduo Patrick Settele und Walid Yakoubi verständigt. Beide Trainer haben frühzeitig ihr starkes Interesse an der Aufgabe beim FCB bekundet und stehen voll hinter dem langfristig angelegten Vereinskonzept. Dieses setzt insbesondere auf die nachhaltige Integration junger Spieler aus der eigenen Jugend in die Aktivenmannschaften.

Patrick Settele ist dem FC Burlafingen bereits seit mehreren Jahren als erfolgreicher Jugendtrainer eng verbunden. In der Vorsaison gelang ihm mit der A‑Jugend der Aufstieg in die Regionenstaffel, in der das Team aktuell die Tabellenführung innehat. Mit Walid Yakoubi gewinnt der FCB zudem einen erfahrenen Coach, der zuletzt bei der SSG Ulm tätig war und darüber hinaus bereits Teil der Trainerteams in Ehingen und bei den Gögglingern war.