FC Burlafingen gibt die "Rote Laterne" ab

Die Lage bleibt zwar weiterhin eng. Konkurrent Blaustein holte ebenfalls wichtige drei Punkte und ist aktuell noch drei Zähler entfernt. Kettershausen, derzeit auf dem Relegationsplatz, gewann ebenfalls und liegt sogar acht Punkte vor dem FCB. Bei nur noch vier ausstehenden Spielen muss Burlafingen also weiterhin liefern – Ausrutscher sind ab jetzt eigentlich verboten. Doch abgeschrieben hat sich beim FCB niemand mehr.

Der FC Burlafingen lebt noch – und wie! Im Kellerduell der Bezirksliga Donau/Iller hat der FCB bei der SGM Senden-Ay nicht nur die „Rote Laterne“ abgegeben, sondern sich auch wieder ein kleines Hintertürchen Richtung Klassenerhalt aufgestoßen. Zwei Spiele, zwei Siege, sechs Punkte – plötzlich glaubt man rund um Burlafingen wieder an das Fußball-Wunder.

Auf dem Platz entwickelte sich von Beginn an das erwartete Kellerduell intensiv, aggressiv und ohne großes Abtasten. Beide Teams suchten sofort den Weg nach vorne und hatten frühe Chancen auf die Führung. In der 14. Minute dann der erste Wirkungstreffer für die Gäste. Ecke Burlafingen. Der Ball segelte einmal quer über Freund, Feind und den verdutzten Torwart hinweg. Am zweiten Pfosten stand Christoph Blaschke völlig frei und nickte aus kürzester Distanz zum 0:1 ein.

Schon der Sonntag begann perfekt: Die zweite Mannschaft gewann souverän mit 4:1 und legte damit den Grundstein für einen echten „Sechs-Punkte-Muttertag“ aus Burlafinger Sicht.

Die Sendener wirkten kurz geschockt und Burlafingen nutzte diese Phase gnadenlos aus. Die Gäste übernahmen nun die Kontrolle, pressten hoch und belohnten sich nur sechs Minuten später erneut. Nach starkem Nachsetzen landete der Ball bei Maxim Steigert, der in der 20. Minute zum 0:2 einschob. Zwei Chancen, zwei Tore, Effizienz, wie man sie in Burlafingen in dieser Saison nicht immer gesehen hatte.

Bis zur Pause blieb das Spiel zwar lebendig, aber ohne weitere Treffer. Beide Mannschaften kamen zu Möglichkeiten, wobei Burlafingen etwas mehr Ballbesitz hatte und insgesamt strukturierter wirkte.

Nach dem Seitenwechsel kam Senden-Ay mit ordentlich Wut im Bauch aus der Kabine. Die Gastgeber drückten sofort, doch die Burlafinger Defensive hielt zunächst stark dagegen. Gleichzeitig hätte der FCB das Spiel mehrfach endgültig entscheiden können, ließ aber einige gefährliche Konter und gute Möglichkeiten liegen. So blieb das Spiel offen und damit wurde es in der Schlussphase nochmal richtig wild.

In der letzten Viertelstunde wurde die Partie hitziger. Burlafingen schien das Ergebnis eher verwalten zu wollen, während Senden immer mehr Druck entwickelte. In der 84. Minute stoppte Christoph Blaschke einen Angriff taktisch und sah dafür Gelb.

Richtig verrückt wurde es dann in der Nachspielzeit. Der Burlafinger Torwart wollte einen gefangenen Ball schnell mit der Hand abwerfen, wurde dabei jedoch von einem Sendener Spieler gestört. Beim zweiten Versuch stand der Keeper plötzlich außerhalb des Strafraums – Handspiel. Freistoß für Senden und maximale Hektik auf dem Platz. Um die schnelle Ausführung zu verhindern, drosch Blaschke den Ball weg. Der Schiedsrichter kannte kein Erbarmen. Zweite Gelbe Karte und damit Gelb-Rot für den bisherigen Torschützen.

Burlafingen plötzlich in Unterzahl, Senden im Vollgasmodus und noch fünf Minuten Nachspielzeit auf der Uhr. Der anschließende Freistoß konnte zunächst geklärt werden, doch danach entwickelte sich ein riesiges Getümmel im Strafraum der Gäste. Ein Sendener Spieler bekam den Ball dabei sogar an die Hand, der Schiedsrichter übersah die Szene allerdings. Wenige Sekunden später stocherte Anton Hartok den Ball irgendwie zum 1:2 über die Linie.

Die Schlussminuten wurden zur puren Nervenprobe. Senden warf alles nach vorne, Burlafingen verteidigte mit Mann und Maus und brachte den Sieg tatsächlich über die Zeit.

Am Ende stehen drei extrem wichtige Punkte für den FC Burlafingen. Die Hoffnung auf den Klassenerhalt lebt wieder. Für die SGM Senden-Ay dagegen wird die Luft nun ganz dünn. Bei noch zwölf möglichen Punkten beträgt der Rückstand bereits elf Zähler. Dort müsste jetzt schon fast ein Fußball-Wunder her.