– Foto: FC Burlafingen

FC Burlafingen: A-Junioren feiern Meisterschaft – Aufstieg perfekt Erfolgreiche Jugendarbeit zahlt sich aus – Aktive kurz vor dem Bezirksliga-Aufstieg

Ein bedeutender Meilenstein ist erreicht: Die A-Junioren des FC Burlafingen sichern sich zwei Spieltage vor Saisonende die Meisterschaft in der Leistungsstaffel Donau/Iller und steigen erstmals in der Vereinsgeschichte in die Regionenstaffel auf. Ein historischer Erfolg, der die engagierte und nachhaltige Jugendarbeit des Vereins eindrucksvoll unterstreicht.







Das Team um die Trainer Patrick Settele und Martin Häusele zeigte bereits in der letzten Saison mit einem nahezu makellosen Durchmarsch in der Qualifikationsstaffel, was in ihnen steckt. Nur ein Spiel ging verloren – das Derby gegen den TSV Pfuhl. In der aktuellen Runde blieb die Mannschaft bislang ungeschlagen und krönte sich am vergangenen Wochenende mit einem 3:0-Sieg gegen den direkten Verfolger SGM Ulmer Norden zum vorzeitigen Meister, da auch die Konkurrenz dem FCB in die Karten spielte. Die SGM Staig verlor gegen die SGM Dornstadt mit 1:0 in Dornstadt, und machte den Titelgewinn für den FCB perfekt.

Doch die Meisterschaft ist mehr als nur eine sportliche Belohnung. Mit dem Titel verbunden ist der erstmalige Aufstieg in die Regionenstaffel – ein Highlight für den Verein und ein deutliches Zeichen für den sportlichen Fortschritt in Burlafingen.

– Foto: FC Burlafingen

Ein Verein wächst zusammen Der FC Burlafingen lebt seine Philosophie vom „Zusammengewachsen“, die spätestens seit dem 75-jährigen Vereinsjubiläum 2022 spürbar verankert ist. So werden die Talente aus der A-Jugend frühzeitig an die aktiven Mannschaften herangeführt. Unter den Trainern Thomas Schmidt (1. Mannschaft) und Michael Schmid (Reserve) sammeln bereits mehrere Nachwuchsspieler Erfahrung im Herrenbereich – eine Investition in die Zukunft. Auch sportlich läuft es rund bei den Aktiven. Die 1. Mannschaft steht mit 20 Siegen, 7 Unentschieden und nur einer Niederlage kurz vor dem Aufstieg in die Bezirksliga. Die Reserve belegt aktuell einen starken 4. Tabellenplatz – ebenfalls ein Ergebnis kontinuierlicher und vereinsübergreifender Zusammenarbeit.

– Foto: FC Burlafingen