Zweikampf um den Ball: Lorenz Krahl (2.v.r.) von den TSF Heuchelheim versucht, den Burgsolmser Cyril Brückel aufzuhalten. (© PeB)

FC Burgsolms wahrt zumindest den Abstand Teaser GL GI/MR: +++ Spät legte der Fußball-Gruppenligist im Topspiel gegen die TSF Heuchelheim mit dem Tore schießen los, sah dann aber schon wie der Sieger aus. Bis rund zehn Minuten vor dem Ende +++

HEUCHELHEIM - Was passiert in einem Fußballspiel, in dem die zwei Teams mit den beiden besten Abwehrreihen der Liga aufeinandertreffen? Im Zweifel erst einmal gar nichts. Und genau so begann am Sonntag das Top-Duell in der Gruppenliga zwischen den TSF Heuchelheim und dem FC Burgsolms. Dann, nach einer Stunde, gingen die Schleusen doch noch auf: 2:2 (0:0) hieß es nach weniger turbulenten, aber technisch sehenswerten 90 Minuten.