FC Burgsolms verspielt wohl letzte Chance auf Klassenerhalt

Solms-Burgsolms. Die wohl letzte theoretische Chance auf den Klassenerhalt wollte Fußball-Verbandsligist FC Burgsolms gegen den SV Wiesbaden nutzen. Am Ende stand eine 1:7 (0:3)-Pleite des FCB und damit ein Fiasko, das alle Beteiligten ebenso traurig wie ratlos zurückließ. Die Mannschaft aus der Landeshauptstadt kam nicht etwa vollgepumpt mit Selbstvertrauen nach Burgsolms. Im Gegenteil: 17 Gegentore setzte es allein in den letzten vier Spielen. Seit gar zehn Partien feierte der SVW keinen Sieg mehr und in der Fremde gelangen ohnehin nur ganze vier Dreier. Und eine solche Truppe spielte den FC Burgsolms förmlich aus den Schuhen.