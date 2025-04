FC Burgsolms und SC Waldgirmes stehen im Kreispokal-Endspiel

Aßlar-Werdorf. Das Finale im Wetzlarer Fußball-Kreispokal steht. Nach dem Nichtantritt von Türk-Ata/Türkgücü Wetzlar zog der SC Waldgirmes bereits kampflos ins Endspiel ein. Am Mittwochabend legte der in der Verbandsliga beheimatete FC Burgsolms mit einem weitestgehend souveränen 3:0 (1:0)-Sieg beim A-Ligisten FC Werdorf nach. Der Gruppenligist aus der Domstadt begründete den kurzfristigen Rückzug seines Teams wie folgt: „Uns stehen nur elf gesunde Spieler zur Verfügung. In Anbetracht der wichtigen Wochen, die in der Liga auf uns zukommen, mussten wir daher diese Entscheidung treffen“, so Clubchef Zülfikar Babayigit.