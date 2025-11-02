Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
– Foto: Joachim Striepecke
FC Burgsolms setzt Talfahrt gegen Türk-Ata-Spor Wetzlar fort
Teaser GL GI/MR: +++ Der FC Burgsolms befindet sich in der Fußball-Gruppenliga in einer Abwärtsspirale. Im Kreisderby gegen Türk-Ata-Spor Wetzlar betreiben die Gastgeber Chancenwucher und verlieren +++
Solms-Burgsolms. Frust im Bergstadion beim FC Burgsolms: Der Verbandsliga-Absteiger kassierte die vierte Niederlage in Folge, während Türk-Ata-Spor Wetzlar nach dem 1:0-Erfolg aufatmen und erstmals nach vier sieglosen Spielen wieder einen Dreier in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg bejubeln durfte.