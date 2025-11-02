 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligabericht
– Foto: Joachim Striepecke

FC Burgsolms setzt Talfahrt gegen Türk-Ata-Spor Wetzlar fort

Teaser GL GI/MR: +++ Der FC Burgsolms befindet sich in der Fußball-Gruppenliga in einer Abwärtsspirale. Im Kreisderby gegen Türk-Ata-Spor Wetzlar betreiben die Gastgeber Chancenwucher und verlieren +++

Solms-Burgsolms. Frust im Bergstadion beim FC Burgsolms: Der Verbandsliga-Absteiger kassierte die vierte Niederlage in Folge, während Türk-Ata-Spor Wetzlar nach dem 1:0-Erfolg aufatmen und erstmals nach vier sieglosen Spielen wieder einen Dreier in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg bejubeln durfte.

