 2026-04-29T13:32:52.058Z

Ligabericht

FC Burgsolms schockt den Aufstiegsanwärter VfL Biedenkopf

Teaser GL GI/MR: +++ Schock für den VfL Biedenkopf! Der Aufstiegsanwärter verliert in der Fußball-Gruppenliga deutlich. Derweil gibt es wichtige Siege für den VfB Wetter und den FSV Schröck +++

von Redaktion · Heute, 10:19 Uhr · 0 Leser
Die Freude muss raus: Sascha Hoffmann und der FC Burgsolms gewinnen in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg gegen den VfL Biedenkopf. © Jenniver Röczey
Die Freude muss raus: Sascha Hoffmann und der FC Burgsolms gewinnen in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg gegen den VfL Biedenkopf. © Jenniver Röczey

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FC Burgsolms
VfL Biedenkopf

Wetzlar. Sowohl im Aufstiegsrennen als auch im Abstiegskampf der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg spitzt sich die Lage immer mehr zu. Während der FC Burgsolms dem Spitzenteam VfL Biedenkopf einen Schock verpasste, feierten der VfB Wetter und der FSV Schröck zwei wichtige Siege für den Ligaverbleib.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.