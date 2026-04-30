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Ligabericht
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FC Burgsolms schockt den Aufstiegsanwärter VfL Biedenkopf
Teaser GL GI/MR: +++ Schock für den VfL Biedenkopf! Der Aufstiegsanwärter verliert in der Fußball-Gruppenliga deutlich. Derweil gibt es wichtige Siege für den VfB Wetter und den FSV Schröck +++
Wetzlar. Sowohl im Aufstiegsrennen als auch im Abstiegskampf der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg spitzt sich die Lage immer mehr zu. Während der FC Burgsolms dem Spitzenteam VfL Biedenkopf einen Schock verpasste, feierten der VfB Wetter und der FSV Schröck zwei wichtige Siege für den Ligaverbleib.