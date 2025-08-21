FC Burgsolms schießt VfB Wetter weiter in die Krise

Solms. Dritter Sieg im vierten Saisonspiel der noch jungen Fußball-Gruppenliga-Saison: Am Mittwochabend hat sich der FC Burgsolms mit 2:1 (2:0) gegen den nach wie vor sieglosen VfB Wetter durchgesetzt. Während sich die Elf von Trainer Daniel Schäfer weiter im oberen Tabellendrittel bewegt, rutschte der Vorjahres-Siebte auf den vorletzten Rang ab.