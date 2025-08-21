 2025-08-21T14:07:42.707Z

Ligavorschau
Mit einer Vorlage und einem Tor ist Lennart Faber (M.) der Mann des Spiels beim Sieg seines FC Burgsolms in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg gegen den VfB Wetter. (Archivfoto) © Steffen Bär
Mit einer Vorlage und einem Tor ist Lennart Faber (M.) der Mann des Spiels beim Sieg seines FC Burgsolms in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg gegen den VfB Wetter. (Archivfoto) © Steffen Bär

FC Burgsolms schießt VfB Wetter weiter in die Krise

Teaser GL GI/MR: +++ Wenig geglänzt und dennoch gewonnen: In der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg bleibt der FC Burgsolms mit dem nächsten Dreier an den Aufstiegsplätzen dran +++

Verlinkte Inhalte

GL Gießen/Marburg
FC Burgsolms
VfB Wetter

Solms. Dritter Sieg im vierten Saisonspiel der noch jungen Fußball-Gruppenliga-Saison: Am Mittwochabend hat sich der FC Burgsolms mit 2:1 (2:0) gegen den nach wie vor sieglosen VfB Wetter durchgesetzt. Während sich die Elf von Trainer Daniel Schäfer weiter im oberen Tabellendrittel bewegt, rutschte der Vorjahres-Siebte auf den vorletzten Rang ab.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

Aufrufe: 021.8.2025, 16:33 Uhr
RedaktionAutor