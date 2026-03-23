FC Burgsolms landet verdienten Sieg bei der SG Eschenburg

In der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg siegt der FC Burgsolms bei der SG Eschenburg mit 2:0. (Symbolfoto) © Joaquim Ferreira

Eschenburg-Eibelshausen. Trotz einer guten Leistung hat die SG Eschenburg am Freitagabend im Fußball-Kreisoberliga-Duell gegen den FC Burgsolms nichts Zählbares mitnehmen können. Die Gäste gewannen mit 2:0 (1:0) und kletterten vorerst für eine Nacht auf den vierten Platz. Eschenburgs Sprecher Max Hörig sprach hinterher von einer insgesamt gut mithaltenden eigenen Mannschaft: „Bis zum Platzverweis schlugen wir uns sehr gut. Danach hatten wir keine Chance mehr.“