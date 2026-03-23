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Ligabericht
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FC Burgsolms landet verdienten Sieg bei der SG Eschenburg
Teaser GL GI/MR: +++ Im Keller der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg kommen die Eschenburger nach der Heimniederlage nicht vom Fleck. Die Gäste aus Burgsolms sind unter Flutlicht effektiver +++
Eschenburg-Eibelshausen. Trotz einer guten Leistung hat die SG Eschenburg am Freitagabend im Fußball-Kreisoberliga-Duell gegen den FC Burgsolms nichts Zählbares mitnehmen können. Die Gäste gewannen mit 2:0 (1:0) und kletterten vorerst für eine Nacht auf den vierten Platz. Eschenburgs Sprecher Max Hörig sprach hinterher von einer insgesamt gut mithaltenden eigenen Mannschaft: „Bis zum Platzverweis schlugen wir uns sehr gut. Danach hatten wir keine Chance mehr.“