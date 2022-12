FC Burgsolms in der Fußball-Gruppenliga voll auf Kurs Teaser GL GI/MR: +++ Der FCB ist zusammen mit einem Liganeuling der Konkurrenz enteilt. Eine Zwischenbilanz zu dieser Spielklasse mit Daten, Fakten und Anekdoten +++

WETZLAR. Richtig gefordert waren die Vereine in der Gruppenliga Gießen/Marburg im abgelaufenen Fußballjahr. Nach der langen und intensiven letzten Runde absolvierten die 18 Mannschaften der Klasse in der aktuellen Spielzeit 2022/23 zumeist schon 20 oder gar 21 ihrer 34 Saisonspiele. Wer dabei positiv oder auch negativ überrascht hat, wer besonders treffsicher unterwegs war, wer Aufstiegsambitionen hegen darf oder in Abstiegsgefahr schwebt, darauf haben wir zum Jahresende einen Blick geworfen.