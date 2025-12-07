 2025-12-03T05:51:34.672Z

Ligabericht
Tim Sattler und der FC Burgsolms III feiern in der Fußball-B-Liga Wetzlar noch einen Sieg zum Jahresabschluss. (Archivfoto) © Isabel Althof
FC Burgsolms III darf auf den Klassenerhalt hoffen

Teaser KLB WETZLAR: +++ Der Fußball-B-Ligist ringt die SG Naunheim/Niedergirmes II nieder. Mit dem Ergebnis sieht der FC Burgsolms III nun wieder Licht am Ende des Tunnels +++

Wetzlar . Der FC Burgsolms III geht in der Fußball-B-Liga mit einem Erfolgserlebnis in die Winterpause. Gegen die SG Naunheim/Niedergirmes II gab es am Samstag in einem Nachholspiel einen 3:1 (1:1)-Sieg. Damit verbessert sich der FCB im Tabellenkeller um einen Rang auf den Relegationsplatz, punktgleich mit der Reserve des VfB Aßlar.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

