FC Burgsolms III darf auf den Klassenerhalt hoffen

Wetzlar . Der FC Burgsolms III geht in der Fußball-B-Liga mit einem Erfolgserlebnis in die Winterpause. Gegen die SG Naunheim/Niedergirmes II gab es am Samstag in einem Nachholspiel einen 3:1 (1:1)-Sieg. Damit verbessert sich der FCB im Tabellenkeller um einen Rang auf den Relegationsplatz, punktgleich mit der Reserve des VfB Aßlar.