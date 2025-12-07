FC Burgsolms III darf auf den Klassenerhalt hoffen

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Wetzlar . Der FC Burgsolms III geht in der Fußball-B-Liga mit einem Erfolgserlebnis in die Winterpause. Gegen die SG Naunheim/Niedergirmes II gab es am Samstag in einem Nachholspiel einen 3:1 (1:1)-Sieg. Damit verbessert sich der FCB im Tabellenkeller um einen Rang auf den Relegationsplatz, punktgleich mit der Reserve des VfB Aßlar.