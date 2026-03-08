FC Burgsolms II zieht im „Neun-Punkte-Spiel“ den Kürzeren

Louis Sahm (l). landet mit dem SSV Medenbach beim FC Burgsolms II einen immens wichtigen Auswärtssieg im Abstiegskampf der Fußball-Kreisoberliga West. (Archivfoto) © Lorenz Pietzsch

Dillenburg/Wetzlar. Rückschlag für den FC Burgsolms II in der Fußball-Kreisoberliga West: Nach zuletzt zwei Siegen am Stück unterlag der Tabellenvorletzte dem SSV Medenbach im „Neun-Punkte-Spiel“ knapp. Während der SSV Frohnhausen nach einem Kantersieg in Heuchelheim weiter nach oben schielt, fuhr der RSV Büblingshausen die ersten Zähler nach Restrundenstart ein.