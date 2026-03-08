Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
FC Burgsolms II zieht im „Neun-Punkte-Spiel“ den Kürzeren
Teaser KOL WEST: +++ Die Aufholjagd des FC Burgsolms II im Keller der Fußball-Kreisoberliga ist vorerst gestoppt. Wie die Niederlage gegen Medenbach zustande kam und was in Büblinghausen passierte +++
Dillenburg/Wetzlar. Rückschlag für den FC Burgsolms II in der Fußball-Kreisoberliga West: Nach zuletzt zwei Siegen am Stück unterlag der Tabellenvorletzte dem SSV Medenbach im „Neun-Punkte-Spiel“ knapp. Während der SSV Frohnhausen nach einem Kantersieg in Heuchelheim weiter nach oben schielt, fuhr der RSV Büblingshausen die ersten Zähler nach Restrundenstart ein.