FC Burgsolms II zieht im „Neun-Punkte-Spiel“ den Kürzeren

Teaser KOL WEST: +++ Die Aufholjagd des FC Burgsolms II im Keller der Fußball-Kreisoberliga ist vorerst gestoppt. Wie die Niederlage gegen Medenbach zustande kam und was in Büblinghausen passierte +++

von Redaktion · Heute, 20:43 Uhr · 0 Leser
Louis Sahm (l). landet mit dem SSV Medenbach beim FC Burgsolms II einen immens wichtigen Auswärtssieg im Abstiegskampf der Fußball-Kreisoberliga West. (Archivfoto) © Lorenz Pietzsch
Louis Sahm (l). landet mit dem SSV Medenbach beim FC Burgsolms II einen immens wichtigen Auswärtssieg im Abstiegskampf der Fußball-Kreisoberliga West. (Archivfoto) © Lorenz Pietzsch

Dillenburg/Wetzlar. Rückschlag für den FC Burgsolms II in der Fußball-Kreisoberliga West: Nach zuletzt zwei Siegen am Stück unterlag der Tabellenvorletzte dem SSV Medenbach im „Neun-Punkte-Spiel“ knapp. Während der SSV Frohnhausen nach einem Kantersieg in Heuchelheim weiter nach oben schielt, fuhr der RSV Büblingshausen die ersten Zähler nach Restrundenstart ein.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.