FC Burgsolms II erlebt einen Schock gegen VfL Fellerdilln Teaser RELEGATION KOL WEST: +++ Drama in Burgsolms: Trotz Führung verliert der FC Burgsolms II in der Relegation gegen den VfL Fellerdilln. Die Entscheidung fällt spät, der Klassenerhalt ist in Gefahr +++ von Redaktion · Heute, 20:55 Uhr · 0 Leser

Bringt sein Team gegen den VfL Fellerdilln in Front, steht aber in der Relegation nach dem ersten Spieltag mit leeren Händen da. Marc Wagner (r.) vom FC Burgsolms II. (Archivbild: Jenniver Röczey) © Jenniver Röczey

Solms-Burgsolms . Der FC Burgsolms II hat in der Relegation zur Fußball-Kreisoberliga ein Drama erlebt: Der FCB II verlor trotz Führung spät gegen den Dillenburger A-Ligisten VfL Fellerdilln mit 1:2 (1:1) und muss damit um den Klassenerhalt zittern.