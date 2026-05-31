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Relegation
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FC Burgsolms II erlebt einen Schock gegen VfL Fellerdilln
Teaser RELEGATION KOL WEST: +++ Drama in Burgsolms: Trotz Führung verliert der FC Burgsolms II in der Relegation gegen den VfL Fellerdilln. Die Entscheidung fällt spät, der Klassenerhalt ist in Gefahr +++
Solms-Burgsolms . Der FC Burgsolms II hat in der Relegation zur Fußball-Kreisoberliga ein Drama erlebt: Der FCB II verlor trotz Führung spät gegen den Dillenburger A-Ligisten VfL Fellerdilln mit 1:2 (1:1) und muss damit um den Klassenerhalt zittern.