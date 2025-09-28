FC Burgsolms hat gegen Lollar schnelle Antwort parat

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Lollar. Trotz großer Moral und einer Aufholjagd in der zweiten Halbzeit hat Eintracht Lollar am Samstagabend in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg die sechste Saisonniederlage einstecken müssen. Auf eigenem Platz wandelte das Team von Spielertrainer Ufuk Ersentürk einen 0:2-Halbzeitrückstand gegen den FC Burgsolms zunächst in ein 2:2-Unentschieden um, um am Ende doch mit 2:4 den Kürzeren zu ziehen.