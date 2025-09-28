 2025-09-26T13:47:28.965Z

Ligabericht
Eröffnet mit dem Treffer zum 1:0 gegen Eintracht Lollar: Fabian Dietz (l.) vom FC Burgsolms. (Archivfoto) © Jenniver Röczey
FC Burgsolms hat gegen Lollar schnelle Antwort parat

Teaser GL GI/MR: +++ In der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg lässt sich der FC Burgsolms nicht aus der Ruhe bringen und kontert den Ausgleich der Eintracht aus Lollar prompt +++

Lollar. Trotz großer Moral und einer Aufholjagd in der zweiten Halbzeit hat Eintracht Lollar am Samstagabend in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg die sechste Saisonniederlage einstecken müssen. Auf eigenem Platz wandelte das Team von Spielertrainer Ufuk Ersentürk einen 0:2-Halbzeitrückstand gegen den FC Burgsolms zunächst in ein 2:2-Unentschieden um, um am Ende doch mit 2:4 den Kürzeren zu ziehen.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

