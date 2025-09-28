FC Burgsolms hat gegen Lollar schnelle Antwort parat

Lollar. Trotz großer Moral und einer Aufholjagd in der zweiten Halbzeit hat Eintracht Lollar am Samstagabend in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg die sechste Saisonniederlage einstecken müssen. Auf eigenem Platz wandelte das Team von Spielertrainer Ufuk Ersentürk einen 0:2-Halbzeitrückstand gegen den FC Burgsolms zunächst in ein 2:2-Unentschieden um, um am Ende doch mit 2:4 den Kürzeren zu ziehen.