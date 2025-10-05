 2025-10-02T08:44:29.515Z

Ligabericht
Freuen sich über den Derbysieg gegen die U23 des SC Waldgirmes in der Fußball-Gruppenliga: die Spieler des FC Burgsolms. © Isabel Althof
FC Burgsolms hat gegen die U23 den längeren Atem

Teaser GL GI/MR: +++ Der Fußball-Gruppenligist setzt sich nach Rückstand gegen die Lahnauer durch. Unterdessen geht die beeindruckende Serie des SV Bauerbach weiter +++

Wetzlar. Mit dem FC Burgsolms und dem FSV Cappel lagen am Wochenende in der Fußball-Gruppenliga zwei Teams auf eigenem Platz mit 0:1 zur Pause zurück, gewannen am Ende aber dennoch mit jeweils 2:1. Unterdessen bleibt der SV Bauerbach nach dem 3:1 beim FC Ederbergland II auch im achten Spiel in Folge ungeschlagen.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

