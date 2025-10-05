FC Burgsolms hat gegen die U23 den längeren Atem

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Wetzlar. Mit dem FC Burgsolms und dem FSV Cappel lagen am Wochenende in der Fußball-Gruppenliga zwei Teams auf eigenem Platz mit 0:1 zur Pause zurück, gewannen am Ende aber dennoch mit jeweils 2:1. Unterdessen bleibt der SV Bauerbach nach dem 3:1 beim FC Ederbergland II auch im achten Spiel in Folge ungeschlagen.