FC Burgsolms hat gegen die U23 den längeren Atem

Wetzlar. Mit dem FC Burgsolms und dem FSV Cappel lagen am Wochenende in der Fußball-Gruppenliga zwei Teams auf eigenem Platz mit 0:1 zur Pause zurück, gewannen am Ende aber dennoch mit jeweils 2:1. Unterdessen bleibt der SV Bauerbach nach dem 3:1 beim FC Ederbergland II auch im achten Spiel in Folge ungeschlagen.