FC Burgsolms gegen SC Waldgirmes: So gehen beide ins Finale

Wetzlar. Große Ereignisse werfen bekanntlich ihre Schatten voraus. Mit dem Fußball-Kreispokalfinale 2025, das wir am Pfingstmontag ab 14.30 Uhr aus dem Wetzlarer Stadion live im Stream übertragen, ist es nicht anders. Und doch hat der FC Burgsolms vor dem Duell mit dem SC Waldgirmes aktuell eher mit den Schatten der Vergangenheit zu kämpfen. Genauer gesagt mit denen einer frustrierenden Verbandsliga-Saison, an deren Ende der Abstieg in die Gruppenliga steht