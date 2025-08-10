FC Burgsolms feiert den ersten Gruppenliga-Saisonsieg

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Wetzlar . Jubel beim FC Burgsolms: Nach einem 3:2-Erfolg beim FC Ederbergland II hat der FCB den ersten Sieg in der Fußball-Gruppenliga geholt. Aufsteiger SG Naunheim/Niedergirmes kam beim SV Bauerbach mit 0:7 unter die Räder. Die SG Waldsolms setzte sich ihrerseits gegen die Neulinge aus Cappel durch.