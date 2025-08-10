FC Burgsolms feiert den ersten Gruppenliga-Saisonsieg

Wetzlar . Jubel beim FC Burgsolms: Nach einem 3:2-Erfolg beim FC Ederbergland II hat der FCB den ersten Sieg in der Fußball-Gruppenliga geholt. Aufsteiger SG Naunheim/Niedergirmes kam beim SV Bauerbach mit 0:7 unter die Räder. Die SG Waldsolms setzte sich ihrerseits gegen die Neulinge aus Cappel durch.