Ligabericht
Gewinnt mit dem FC Burgsolms in der Fußball-Gruppenliga: Trainer Daniel Schäfer. (Archivfoto) © Ripl
FC Burgsolms feiert den ersten Gruppenliga-Saisonsieg

Teaser GL GI/MR: +++ Die Fußballer setzen sich an der Eder durch – wenn auch etwas glücklich. Der SV Bauerbach und die SG Waldsolms dürfen ebenfalls jubeln +++

Wetzlar . Jubel beim FC Burgsolms: Nach einem 3:2-Erfolg beim FC Ederbergland II hat der FCB den ersten Sieg in der Fußball-Gruppenliga geholt. Aufsteiger SG Naunheim/Niedergirmes kam beim SV Bauerbach mit 0:7 unter die Räder. Die SG Waldsolms setzte sich ihrerseits gegen die Neulinge aus Cappel durch.

